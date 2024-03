Niespełna rok po ekspansji na rynek czeski, Allegro ogłosiło, że domena allegro.sk jest dostępna w Słowacji, co - jak podkreślono - otwiera nowe możliwości eksportowe dla polskich i czeskich sprzedawców. Według badań przeprowadzonych na zlecenie spółki, 79% Słowaków jest zainteresowanych zakupami na platformie.

"Jak wynika ze zrealizowanego przez nas badania, blisko połowa Słowaków wykazała się wspomaganą znajomością marki Allegro. To obiecujący punkt wyjścia z naszą ofertą na rynek, na którym 77% badanych już korzystało z zakupów w modelu marketplace. Co więcej, ankietowani deklarują otwartość na poznanie i przetestowanie Allegro: 82% Słowaków zamierza odwiedzić naszą domenę, a 79% jest zainteresowanych zakupami na naszej platformie" - powiedział chief commercial officer w Allegro Matthias Frechen, cytowany w komunikacie.

Badanie "International Platforms And Marketplaces In Slovakia" zostało zrealizowane w styczniu 2024 przez Perfect Crowd na zlecenie Allegro. Przeprowadzono 1 012 ankiet na reprezentatywnej próbie Słowaków w wieku od 18 do 60 lat, którzy dokonują zakupów w internecie. Ankiety zostały przeprowadzone online (CAWI).

"Allegro od początku mocno zaznaczyło swoją obecność na nowym rynku, dając Słowakom dostęp do 100 mln ofert w jednym miejscu. To dziesięciokrotnie więcej niż w jakimkolwiek innym sklepie internetowym działającym w Słowacji. Lokalni użytkownicy Allegro mogą liczyć na sprawdzone funkcje i usługi, które już zdobyły uznanie klientów w Polsce i Czechach: oprócz specjalnych kampanii promocyjnych, będą mogli skorzystać m.in. z bezpiecznych transakcji w ramach Allegro Protect, Gwarancji Najniższej Ceny oraz nielimitowanych dostaw i darmowych zwrotów z pakietem Allegro Smart!" - czytamy w komunikacie.

Podobnie jak w Czechach, nowa słowacka platforma działa w oparciu o zasadę "wystawiaj raz, sprzedawaj wszędzie", dzięki czemu zarejestrowani sprzedawcy mogą łatwo zarządzać swoimi ofertami na różnych domenach z panelu do zarządzania sprzedażą, wyjaśniono także.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

