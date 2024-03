Różnorodność myśli pobudza kreatywność i sprzyja innowacjom poprzez kwestionowanie tradycyjnych schematów myślenia i zachęcanie do kreatywnego rozwiązywania problemów – mówi Giulia Tapella, dyrektorka fabryki L’Oréal Warsaw Plant

Ile pań pracuje w fabryce L’Oréal Warsaw Plant? Na jakich stanowiskach?

W podwarszawskim zakładzie L’Oréal Warsaw Plant zatrudnionych jest ponad 430 osób, z których 49 proc. stanowią kobiety. Wśród inżynierów ponad 35 proc. osób to panie, a mój zespół zarządzający składa się w 55 proc. z kobiet.

Z dumą mogę powiedzieć, że fabryka L’Oréal Warsaw Plant jest wyjątkowym miejscem, którym od lat z sukcesem zarządzają kobiety na stanowiskach dyrektorskich.

Jakie korzyści płyną z większego zaangażowania kobiet w branży przemysłowej?

Wierzę, że niezależnie od branży różnorodność i integracja są kluczowymi czynnikami sprzyjającymi innowacjom i postępowi. L’Oréal dąży do promowania równości płci i umacniania pozycji kobiet w obszarze nauk ścisłych. Wdrożyliśmy różne inicjatywy, takie jak program L’Oréal-UNESCO For Women in Science. Jego celem jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do dalszej pracy na rzecz rozwoju nauki oraz zapewnienie im wsparcia finansowego. Od 2001 r. w Polsce stypendium L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki otrzymały 123 naukowczynie. Jestem przekonana, że promując różnorodność i integrację płci jesteśmy w stanie wykorzystać pełen potencjał naszych pracowników i pracowniczek i stymulować zrównoważony rozwój.

A jaką wartość dodaną wnosi to w przypadku L’Oréal Warsaw Plant?

Różnorodne zespoły oznaczają różne perspektywy, doświadczenia i pomysły. Jest to dla nas bardzo ważny czynnik – abyśmy mogli się rozwijać i wprowadzać innowacje, konieczne jest podejście zorientowane na konsumentów i konsumentki i dostosowane do ich potrzeb, ponieważ nie jest to jednorodna grupa. A zatem, aby skuteczniej zaspokajać ich potrzeby, w naszych zespołach nie może zabraknąć różnorodności.

Moim celem jest stworzenie i promowanie równego i inkluzywnego środowiska pracy, w którym każda osoba czuje się doceniona, niezależnie od jej tożsamości, kultury, pochodzenia czy sytuacji. Różnorodność myśli pobudza kreatywność i sprzyja innowacjom poprzez kwestionowanie tradycyjnych schematów myślenia i zachęcanie do kreatywnego rozwiązywania problemów.

Czy trudno jest aktywizować kobiety, jeżeli chodzi o pracę w branży przemysłowej? Jak robicie to w L’Oréalu?

W przeszłości w sektorze przemysłowym dominowali mężczyźni, co może tworzyć bariery i uprzedzenia, które zniechęcają kobiety do podejmowania kariery w tej branży. Stereotypy i normy społeczne, brak wzorców do naśladowania i sieci wsparcia, uprzedzenia i dyskryminacja – to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją kobiety.

Według raportu ONZ „Edukacja 2030” tylko 30 proc. studentek wybiera studia STEM, w tym 8 proc. kierunki związane z przemysłem i inżynierią.

Na poziomie Grupy nasze wysiłki na rzecz budowania równego i inkluzywnego środowiska pracy przybierają wiele form – np. oferujemy szkolenia i programy rozwojowe podnoszące umiejętności i kompetencje, programy mentorskie i networkingowe dla kobiet na stanowiskach kierowniczych, od 2007 r. dokonujemy pomiarów różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, a także zapewniamy kompleksowe wsparcie rodzicom w ramach naszej polityki Share & Care.

Jestem dumna z bycia częścią Grupy, w której 48% pionu operacyjnego stanowią kobiety, z których ponad połowa to inżynierki. Dodatkowo, 37% naszych europejskich fabryk jest kierowanych przez kobiety. To potwierdza skuteczność naszych wysiłków, którymi z dumą dzielę się podczas dni otwartych dla studentów i spotkań w fabrykach. Obszar STEM potrzebuje więcej kobiet i trzeba zacząć od kształcenia ich w tym kierunku.

A co przyniesie przyszłość? Według niektórych badań niemal połowa polskich nastolatek chce zostać influencerkami, czyli bardziej korzystać z kosmetyków przed kamerą w mediach społecznościowych, niż pracować przy ich wytwarzaniu.

Branża kosmetyczna łączy w sobie szereg ról i ścieżek kariery, które obecnie gwałtownie się zmieniają. W miarę ewolucji branży kosmetycznej pojawiają się nowe możliwości i role. L’Oréal jest nie tylko liderem branży kosmetycznej, lecz także Beauty Tech. Przyszłość technologii kosmetycznych ma ogromny potencjał w sferze innowacji i transformacji, wynikający z chęci poprawy doświadczeń konsumentów, zaoferowania spersonalizowanych rozwiązań i uwzględnienia zrównoważonego rozwoju. Korzystając z technologii, branża kosmetyczna będzie nadal ewoluować i sprosta zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom konsumentów.

Sektor ten przejdzie znaczące zmiany dzięki wykorzystaniu zarówno umiejętności ludzkich, jak i postępu technologicznego, przy czym dużą rolę odegrają w tym dziewczyny!

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku akademickim 2022/2023 kobiety stanowiły 58 proc. studentów w Polsce. Natomiast w puli studentów biorących udział w naszym programie stażowym Fabryka Talentów panuje dobra równowaga – mamy 50 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn.

Co zadecydowało o Pani ścieżce kariery i o tym, że zdecydowała się Pani zarządzać fabryką?

Na swoją ścieżkę kariery w przemyśle wkroczyłam w Turynie, kiedy to postanowiłam rozpocząć studia inżynierskie na tamtejszej politechnice. Następnie podjęłam pracę w L’Oréal, przyciągnięta kultowymi markami, szerokim portfolio produktów i możliwością międzynarodowej kariery. Przez 10 lat pracowałam w łańcuchu dostaw – z Mediolanu przeniosłam się do zespołu S&OP w Paryżu, a następnie do Polski, gdzie objęłam stanowisko dyrektorki łańcucha dostaw w L’Oréal Warsaw Plant. Od ponad roku zarządzam podwarszawską fabryką na stanowisku dyrektorki, co daje mi ogromną energię i poczucie celu. Uwielbiam pracować z tak wspaniałym zespołem i widzieć, jak rozwija się każdego dnia. Razem tworzymy piękno, które porusza cały świat!

W 2022 r. uczestniczyłam w programie mentorskim Grupy , który uwrażliwił mnie na stereotypy i bariery, często nieświadomie tworzone przez nas samych. Świadomość to pierwszy krok do ich przełamania i rozwijania się w oparciu o nasze mocne strony. Wierzę, że kobiety na wyższych stanowiskach mają szansę dokonać przełomu, mentorując przyszłe liderki, które, miejmy nadzieję, będą bardziej świadome tego, że mają takie same prawa, potencjał i możliwości jak mężczyźni.

To trudne zadanie dla kobiety, czy czynienie takich rozróżnień jest bez sensu?

To wymagające i ekscytujące zadanie, zdecydowanie niezależnie od płci. Kierowanie organizacją zatrudniającą ponad 430 osób w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym stanowi wymagające, ale jednocześnie niezwykle satysfakcjonujące wyzwanie.

Kreowanie pozytywnego i wpływowego środowiska, które jest motorem sukcesu organizacyjnego, promowanie kultury zdrowia i bezpieczeństwa, promowanie innowacji, zdolności adaptacyjnych i rozwoju – wszystko to daje mi motywację.

Kluczem do sukcesu jest mieć cel, podążać za jasną wizją z ambicją i zawsze stawiać ludzi na pierwszym miejscu. Ważnymi wartościami są dla mnie również empatia i autentyczność, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

