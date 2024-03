Ma unikalne międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu w handlu detalicznym. Strategia komercyjna, relacje z dostawcami, komunikacja marketingowa i ESG to tylko jego część. Jej znajomość potrzeb konsumenta oraz obszaru modern convenience przyczyniła się do zbudowania sukcesu Grupy Żabka w Polsce. Teraz Anna Grabowska stanęła na czele nowej jednostki biznesowej – Żabka International – i będzie realizować ambitne plany ekspansji zagranicznej

Anna Grabowska jest absolwentką Stanford University oraz handlu zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła również wiele programów z zakresu zarządzania, strategii biznesowych i kierowania zespołem na polskich i zagranicznych uczelniach, m.in. w: London Business School, INSEAD France oraz Wharton University of Pensylvania. Posiada dyplom executive MBA z Ecole de Management de Normandie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Studia wybierała na początku lat 90., kiedy międzynarodowe kariery nie były w Polsce oczywistością, ale dzięki handlowi zagranicznemu mogła połączyć w pracy zawodowej dwie pasje – gospodarcze stosunki międzynarodowe oraz podróże.

Międzynarodowa kariera

Gdy Anna Grabowska kończyła studia, Tesco wchodziło do Polski i szukało uczestników programu stażowego. Dostała się na niego i wyjechała do pracy do Wielkiej Brytanii.

– Wyjechałam z ambicją oraz głodem nauki i zdobycia nowych doświadczeń, a drzwi się dla mnie otworzyły – wspomina po latach. – Jednym z pierwszych etapów mojej kariery w Tesco było stanowisko junior buyer w Tesco UK. Byłam kupcem serów do 2500 sklepów w całej Wielkiej Brytanii. Aby oddać skalę wyzwania – na całą Wielką Brytanię było tylko czterech takich kupców – podkreśla.

Po zdobyciu pierwszych zawodowych szlifów odpowiadała za sekcję fromagerie w Tesco UK.

– Miałam tam świetną opiekę, ale cały czas miałam wobec siebie wysokie oczekiwania – opowiada. To wówczas nauczyła się filozofii pracy zamykającej się w przesłaniu „every little helps”, co oznacza, że warto starać się o każdą małą rzecz, bo ona może mieć duży wpływ na rzeczywistość.

Później, w ramach sieci Tesco, pracowała przy uruchomieniu pierwszego hipermarketu sieci w Budapeszcie.

– W 500-osobowym zespole tylko jedna osoba mówiła w języku angielskim i był to tłumacz współpracujący z prezesem. Chwyciłam więc za słownik i zaczęłam uczyć się kolejnego języka, tym razem węgierskiego. Było zadanie do wykonania – realizowałam je. Tamta sytuacja nauczyła mnie, że w pracy ważna jest determinacja oraz że pracując z innymi, zawsze trzeba się starać i szukać rozwiązań. Ta rola nauczyła mnie również odporności na trudności i dała międzynarodowe przyjaźnie na całe życie – podkreśla.

W trakcie niezwykle intensywnego okresu gromadzenia doświadczeń i rozwoju zawodowego miała również czas na założenie rodziny. Twardo negocjowała warunki urlopów macierzyńskich i harmonogram awansów. Pytana o to, co uważa za swój największy sukces w tym czasie, odpowiada:

– To, że potrafiłam połączyć szczęście rodziny i sukces zawodowy. W czasie pracy w Tesco urodziłam dwie córki. Byłam najmłodsza w zarządzie, jedną z niewielu kobiet. To były czasy, że tylko dwie kobiety w całej Grupie, które nie były urodzone w Wielkiej Brytanii, były na takiej pozycji jak ja. Oczywiście wymagało to ode mnie dużej elastyczności. W tamtych czasach nie było Teamsów. Musiałam dużo podróżować po krajach, które nadzorowałam, ale rozwijało mnie to, obcowałam z różnymi kulturami i zbierałam cenne doświadczenia biznesowe – podsumowuje, podkreślając jednak, że priorytetem zawsze była dla niej rodzina.

W sumie Anna Grabowska była związana z Tesco przez prawie 19 lat. W tym czasie pełniła m.in. funkcję dyrektora działu zakupów. W latach 2011–2015 zasiadała także w zarządzie spółki w Polsce, pełniąc funkcję wiceprezeski ds. komercyjnych. Odpowiadała także za zespół zakupów artykułów spożywczych w Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).

Nowe wyzwania w Żabce

W 2015 r. Anna Grabowska zakończyła współpracę z Tesco Polska. Jak tłumaczy, zdecydowała się na to, kiedy wyznawane przez nią wartości przestały korespondować z najnowszym planem reorganizacji firmy.

Pewnego dnia zadzwonił do niej CEO Grupy Żabka, z propozycją współpracy.

– Zachęcił mnie, mówiąc, że to nie będzie zarządzanie firmą, tylko transformacja. Ofertę pracy w Żabce potraktowałam jako wyzwanie. Modern convenience, franczyza – nie pracowałam wcześniej w takim obszarze. Była to dla mnie szansa na nowe doświadczenia, możliwość wpływu na cały projekt – mówi Anna Grabowska.

Od kwietnia 2016 r. pełniła funkcję wiceprezeski zarządu ds. komercyjnych, kierując departamentami handlowym i marketingu. Odpowiadała za zdefiniowanie i wdrożenie w życie strategii asortymentowej, promocyjnej i cenowej sieci. Nadzorowała przekształcenie sieci sklepów do unowocześnionego formatu, wcielając w życie nową strategię marketingową oraz innowacyjną wizję komunikacji z klientami. W ostatnich trzech latach na tym stanowisku przeprowadziła transformację oferty sklepów, rozwijając produkty, marki oraz usługi modern convenience, spełniające potrzeby współczesnego konsumenta.

– Praca w Żabce daje mi możliwość wzięcia udziału w niepowtarzalnym projekcie. Na przestrzeni ostatnich kilku lat sieć ugruntowała swoją silną pozycję w polskim handlu, a 90 proc. klientów pozytywnie ocenia naszą filozofię handlową – podkreśla.

W 2021 r. powstała Grupa Żabka, stworzona z myślą o wielokierunkowym rozwoju, za który odpowiedzialny był między innymi zespół kierowany przez Annę Grabowską. Jej działania skupiały się na wdrażaniu przemyślanych i zgodnych z duchem czasów strategii konsumenckich, komercyjnych i wspierających, w tym wzmacnianiu marki i brandów własnych oraz budowaniu odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju ESG.

W międzyczasie Grupa Żabka włączała do swoich struktur podmioty z rynku oraz budowała od podstaw nowe obszary działania. W efekcie, obok dotychczasowej sprzedaży w segmencie convenience, ugruntowała pozycję lidera w branżach q-commerce i cateringu dietetycznego. Pod koniec 2023 r. Grupa potwierdziła ambicje wyjścia poza rynek polski, deklarując chęć nabycia spółki dystrybucyjnej Daniel DRIM Distributie FMCG w Rumunii.

W związku z intensywnym rozwojem zarząd Grupy Żabka podjął decyzję m.in. o zmianach zakresów odpowiedzialności. I tak – z początkiem lutego tego roku – w ramach Grupy powołano nową jednostkę organizacyjną – Żabka International, którą kieruje Anna Grabowska w roli wiceprezeski zarządu i dyrektorki zarządzającej. Jednostka wspiera operacyjnie podmioty Grupy na rynkach zagranicznych.

– Anna Grabowska ma unikalne doświadczenie w zarządzaniu wieloma obszarami. Strategia komercyjna, relacje z dostawcami, komunikacja marketingowa i ESG to tylko część tego doświadczenia. Przez wiele lat zajmowała się także rynkami poza Polską, co stanowi atut w budowaniu nowych rynków dla Grupy Żabka. Jej znajomość potrzeb konsumenta oraz obszaru modern convenience przyczyniła się do zbudowania sukcesu Grupy w Polsce – tak uzasadniała tę decyzję Grupa Żabka w rozsyłanym do mediów komunikacie.

Siła kobiet

– Zawsze mogłam liczyć na ogromną pomoc rodziny. Ze względu na pracę nie było mnie często w domu, a mimo to zbudowałam silne relacje z córkami, dla których mam nadzieję być wzorem do naśladowania. W łączeniu sukcesu zawodowego z osobistym pomaga mi to, że jestem kobietą – mam dobrze ułożone priorytety, jestem dobrze zorganizowana i ciągle przygotowana do nowych działań. Dokonywałam wyborów i planowałam zadania tak, żeby był czas na wszystko. Dwa razy wracałam po urlopie macierzyńskim i musiałam się uczyć firmy od nowa – opowiada Anna Grabowska.

Poza życiem rodzinnym i karierą zawodową Anna Grabowska znajduje też czas na rozwój swoich pasji. Jej żywiołem są góry i aktywność sportowa – jeździ na nartach i rowerze. Jest wierną kibicką drużyn piłki nożnej, ręcznej i siatkowej. Wspiera też męża – maratończyka.

Podkreśla, że ceni u kobiet multitasking, poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy, chęć zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń, świeżą perspektywę i niekonwencjonalne spojrzenie.

– W Żabce zobowiązaliśmy się do wdrażania kultury równych szans, ponieważ uznajemy różnorodność i inkluzywność organizacji za jeden z obszarów o wymiarze strategicznym. Liczą się dla nas kompetencje, doświadczenie i motywacja do rozwoju, a zróżnicowane cechy pracowników traktujemy jako zaletę. Zbudowaliśmy organizację, w której wspieramy wszystkich, dając im takie same szanse rozwoju i awansu bez względu na płeć – zaznacza.

Udział kobiet wśród zatrudnionych w Żabce utrzymuje się na stałym, wynoszącym ok. 40 proc. poziomie. Kierują one obszarami takimi jak finanse, dział prawny i personalny, logistyka, sprzedaż i wiele innych. Wśród współpracujących z Żabką franczyzobiorców większość – 65 proc. – to kobiety.

– Męska część zarządu Żabki od zawsze bardzo ceni zdanie kobiet. To naturalna konsekwencja wiary w to, że dbałość o zapewnienie równych szans i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy przekładają się na efektywność działań i przyciągają talenty. Przecież dobre produkty, procesy i usługi wymagają uwzględniania różnych potrzeb. Dlatego tak istotna jest mnogość perspektyw, opinii i doświadczeń – podkreśla Anna Grabowska.

Na pytanie, jaką jest liderką, odpowiada, że wymagająca, ale też będącą blisko swojego zespołu. Zaznacza, że jest szefową, od której ludzie mogą się wiele nauczyć, ale również taką, która uczy się od swojego zespołu.

