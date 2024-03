Warto dokładnie przeanalizować dostępne na rynku propozycje bankowości dla biznesu – szczególnie konkretnych usług, których może potrzebować nasza firma. Koszty prowadzenia rachunku firmowego, choć zwykle przykuwają uwagę jako pierwsze, nie zawsze mają kluczowe znaczenie.

Niektóre funkcjonalności konta firmowego w połączeniu ze specyfiką prowadzonego biznesu mogą się okazać kluczowe z punktu widzenia bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa – ułatwiać albo utrudniać codzienne czynności. Rzecz w tym, że o trudnościach lepiej nie przekonywać się w praktyce. Co warto wziąć pod lupę przy wyborze konta firmowego?

Dostęp do gotówki

Z pewnością do takich elementów należy bliskość oddziału i bankomatu, wpłatomatu lub wrzutni gotówki. Dostęp do wpłat i wypłat gotówki jest jedną z najbardziej elementarnych potrzeb firmy w kontekście korzystania z bankowości.

– W zależności od tego, jaki prowadzimy biznes, może się okazać, że zawożenie albo przywożenie gotówki pochłania bardzo dużo czasu. Warto już na etapie wyboru rachunku firmowego sprawdzić, czy w pobliżu znajduje się bankomat, wpłatomat lub wrzutnia, z których będzie mogła korzystać nasza firma – wyjaśnia Bartosz Jeziorski z Departamentu Produktów Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

Zapytaj księgową

Przed wyborem konta firmowego warto porozmawiać z osobą odpowiedzialną za księgowość. Biura księgowe opierają swoją działalność na różnych systemach, może się więc okazać, że system wykorzystywany do księgowania operacji w firmie lepiej „współpracuje” z bankiem X, a gorzej z bankiem Y, przede wszystkim w zakresie importowania plików z raportami do programów księgowych. Warto zwrócić uwagę na te aspekty przed uruchomieniem rachunku firmowego, a po konsultacji z księgowością.

Sprawdź, jak działa e-bankowość

Równie istotna co kompatybilność systemów może się okazać niezawodność bankowości elektronicznej. W tym kontekście na pierwszy plan wysuwa się aplikacja mobilna. Zwykle ta sama dla użytkowników indywidualnych i małych firm. Można w tym celu sprawdzić jej oceny oraz liczbę pobrań w sklepach z aplikacjami. Na uwagę zasługuje również kwestia wieloosobowego dostępu do bankowości elektronicznej.

– W przypadku dużych firm, wieloosobowy dostęp do bankowości jest standardem. Jeśli nasza firma jest mała lub średnia, a chcemy korzystać z tej funkcji, warto sprawdzić, czy w naszym przyszłym banku jest dostępna i na jakich zasadach. Jednoosobowy dostęp może komplikować działalność małej firmy, np., gdy właściciel nie ma czasu się zajmować zlecaniem przelewów i chce, żeby część obowiązków finansowych realizowała oddelegowana osoba, lub kiedy prowadzi spółkę, w której decyzje o wydatkach podejmuje reprezentacja wspólników – wyjaśnia Bartosz Jeziorski.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Możliwość kupowania waluty po cenach kantorowych to kolejna funkcja konta firmowego, która może się okazać kluczowa w przypadku niektórych przedsiębiorstw. Aby uzyskać lepszy kurs waluty przed transakcją z zagranicznym kontrahentem – wcale nie trzeba jej wcześniej wymieniać w kantorze stacjonarnym lub internetowym. Przedsiębiorca może zaoszczędzić czas i środki, korzystając z bankowego kantoru internetowego. Środki są bezpieczne i „nie opuszczają” rachunku firmowego. E-bankowość w komputerze lub smartfonie z dostępem do kantoru pozwala na wymianę walut po cenach korzystniejszych niż według kursu tabelowego, czyli takie jakie obowiązywałyby np. przy zlecaniu przelewu z konta w złotówkach na konto w euro. W przypadku PKO Banku Polskiego, posiadacz rachunku firmowego nie potrzebuje nawet konta walutowego, aby zlecać i przyjmować przelewy po atrakcyjnym kursie. Jak taka funkcja może działać w praktyce?

– Pewien przedsiębiorca otrzymał dotację na zakup maszyny. Sprzęt był dostępny jedynie za granicą i trzeba było zapłacić za niego w euro. Przed dopięciem transakcji okazało się, że przelew z opłatą za maszyny musi wyjść z tego samego konta złotówkowego, na które wpłynęła dotacja. W tej sytuacji przedsiębiorca zlecił przelew z wykorzystaniem iPKO dealera – naszego kantoru internetowego dla firm – po dobrym, wynegocjowanym kursie. Dzięki temu oszczędził naprawdę sporo w stosunku do tego, gdyby przelew został przewalutowany po kursie tabelarycznym – tłumaczy Adrian Płachta, dealer walutowy w PKO Banku Polskim.

Dla niektórych przedsiębiorców niezbędne może się okazać też otwarcie konta firmowego za granicą.

– Z kont za granicą korzystają przedsiębiorstwa nie tylko te, które prowadzą działalność na tych rynkach, lecz także polskie firmy sprzedające swoje produkty poprzez popularne platformy takie jak Amazon czy Allegro. Nie brakuje też firm, które starają się o kontrakt i potrzebują odpowiednich gwarancji bankowych – wyjaśnia Remigiusz Górski, dyrektor oddziału PKO Banku Polskiego w Słowacji.

– Klienci naszych oddziałów w Niemczech, Czechach i Słowacji wszystkie potrzebne formalności mogą załatwiać bez wyjeżdżania z Polski. Ale najważniejsze jest to, że we wszystkich tych krajach działa jedna, wspólna bankowość elektroniczna. Bez przelogowania można zarządzać rachunkami z Polski, strefy euro i czeskimi, a każdy przelew między naszymi rachunkami jest traktowany jako wewnętrzny, realizowany tanio i natychmiastowo – wyjaśnia Remigiusz Górski.

Ten i inne przypadki pokazują, że wybór konta firmowego przez przedsiębiorcę to poważna decyzja, przy której podejmowaniu należy wziąć pod uwagę nie tylko koszt prowadzenia rachunku, lecz także inne czynniki, istotne z punktu widzenia specyfiki praktykowanej działalności gospodarczej. Przed wyborem oferty konkretnego banku warto też zapoznać się z aktualnymi promocjami dostępnymi na rynku.