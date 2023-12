Poznaliśmy zwycięzców 3. edycji Konkursu Liderzy ESG zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i PwC Polska. Nagrody dla podmiotów wyróżniających się praktykami w duchu zrównoważonego rozwoju zostały wręczone podczas gali w siedzibie GPW

– ESG stało się już elementem DNA Giełdy – powiedziała po powitaniu gości zgromadzonych na gali wręczenia nagród, Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. – Sami jesteśmy spółką publiczną i nasi inwestorzy oraz akcjonariusze wymagają od nas, abyśmy mieli odpowiednią strategię, realizowali ją, a także raportowali to, co robimy w obszarze ESG. Jako grupa kapitałowa czujemy potrzebę prowadzenia znacznie szerszej misji i chcemy wspierać szeroko rozumiany rynek finansowy, w szczególności spółki notowane na naszym parkiecie w ich zrównoważonej transformacji i przystosowaniu się do tego bardzo ważnego trendu, jakim jest ESG. Konkurs Liderzy ESG dobrze wpisuje się właśnie w ten obszar naszej działalności. Chcemy wyróżniać najlepszych – tłumaczyła ideę stojącą za konkursem Izabela Olszewska.

Podziękowała również wszystkim podmiotom, które wzięły udział w 3. edycji konkursu, starając się o nagrody w kategoriach: program edukacyjny, innowacja i strategia oraz wizjonerka/wizjoner zrównoważonego rozwoju.

– Wiele mówi się o tym, że działania ESG są teraz w dużej mierze skutkiem regulacji, ale myślę, że to, co widać w szeregu zgłoszeń (konkursowych – red.), to inicjatywy, które mają za zadanie zmieniać otoczenie wokół nas – powiedział Krzysztof Szułdrzyński, partner w PwC Polska.

Jak dodał, wspomniane inicjatywy mają szerszy kontekst i – zwłaszcza w przypadku kategorii innowacji – mogą służyć spółkom do zbudowania przewagi konkurencyjnej.

Nagrody przyznano w trzech głównych kategoriach i jednej dodatkowej.

Program edukacyjny

W tej kategorii jury konkursowe przyznało nagrodę złotą i dwie równorzędne nagrody srebrne.

Nagrodę złotą otrzymała spółka Jeronimo Martins Polska za program edukacyjny „Olimpiada Zdrowia PCK z Biedronką”, który wnosi znaczący wkład w kształtowanie świadomego podejścia do zdrowego stylu życia i angażuje społeczności szkolne w całej Polsce. Do grona Liderów ESG z nagrodą srebrną dołączył TAURON Polska Energia S.A. za sprawą p¬¬¬¬rogramu edukacyjnego „Zielone Laboratoria TAURONA”. Nagrodę srebrną przyznano również BNP Paribas Bank Polska S.A. za program edukacyjny „Misja Kieszonkowe”.

Wręczenie nagród dla Liderów ESG w dziedzinie edukacji poprzedziło wystąpienie prof. Witolda Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC Polska, który przedstawił założenia inicjatywy edukacyjnej „Porwani przez Ekonomię”. To projekt edukacyjny Warszawskiego Instytutu Bankowości oparty na książce profesora „Ekonomia dla ciekawych”.

Jak zauważył autor, wiedza ekonomiczna Polaków jest niewystarczająca i nie chodzi tylko o prostą matematykę i o rozumienie działania firmy, ale o proste mechanizmy gospodarki rynkowej. Jednocześnie – wskazał prof. Orłowski – dwie trzecie Polaków oczekuje edukowania w zakresie finansów, ekonomii i gospodarki od szkoły. Sęk w tym, że w percepcji większości ekonomia jest trudna i nudna. Stanowiło to przyczynek do uruchomienia programu „Porwani przez Ekonomię”, którego celem jest podniesienie wiedzy ekonomicznej i rozumienia gospodarki przez młodszych odbiorców. Siłą inicjatywy jest niekonwencjonalne podejście – nowatorska i atrakcyjna forma – przekonywał profesor. W programie uczestniczy już ok. tysiąca szkół w całym kraju, a w ramach lekcji z młodzieżą poruszane są również kwestie związane z odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem.

Innowacja

Podczas gali konkursowej rozdano trzy nagrody w kategorii innowacji: diamentową, złotą i srebrną. Najwyższe – diamentowe trofeum otrzymał BNP Paribas Bank Polska S.A. za kalkulator Agroemisja – narzędzie do monitorowania emisji gazów cieplarnianych w produkcji rolnej.

Kolejny nagrodzony podmiot to Żabka Polska sp. z o.o. za pilotażowy projekt „Zielona Odnowa” – wdrożenie zbiórki jednorazowych opakowań po napojach w sieci sklepów Żabka w Bydgoszczy. Spółka otrzymała nagrodę złotą.

Innowację srebrną kapituła przyznała spółce OTCF za program Wear_Fair – oparty na kompleksowym podejściu do zbierania, odnawiania i ponownego wprowadzania tekstyliów do sprzedaży.

Nagrodzeniu Liderów ESG w kategorii innowacji towarzyszyło wystąpienie Aleksandry Włodarczyk, współzałożycielki i koordynatorki kampanii 30% Club Poland, która mówiła o zwiększeniu różnorodności płci we władzach, również w kontekście innowacyjności. Jak podkreśliła, różnorodność jest dobra dla biznesu, co przejawia się m.in. w wyższej rentowności, lepszych wynikach cen akcji oraz w niższym ryzyku.

W Polsce kobiety nadal stanowią jednak mniejszość w zarządach i radach nadzorczych. W przypadku spółek z indeksu WIG20 najczęściej w zarządach spółek zasiada… Piotr.

– Wśród 20 spółek we władzach mamy aż 24 Piotrów. Zapewne wszyscy są bardzo kompetentni, ale wszyscy razem może nie stanowią najbardziej zróżnicowanego zespołu. Jeśli dodamy do tego kolejne najbardziej popularne imiona, czyli Marcinów, Michałów, Pawłów i Tomaszów, to mamy ich we władzach więcej niż wszystkich zasiadających tam kobiet – wyliczała Aleksandra Włodarczyk.

Wskazała też, że pod koniec 2022 r. udział kobiet we władzach spółek wchodzących w skład WIG140 wyniósł 17,2 proc. Częściej kobiety można spotkać w radach nadzorczych niż w zarządach. Prezeski stanowiły jedynie 2,1 proc. To trzy szefowe na 140 największych spółek notowanych na parkiecie.

Strategia

W tym roku kapituła konkursu Liderzy ESG przyznała jedną nagrodę w kategorii strategii, której laureatem zostało Orange Polska S.A. Jury zdecydowało nagrodzić spółkę diamentową nagrodą za niezwykłe podejście oraz strategiczne zaangażowanie firmy. Orange postawiło sobie za cel m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r., w tym zobowiązanie do redukcji emisji CO2 o 65 proc. do 2025 r.

O definicji dobrej strategii w kontekście zgłoszeń konkursowych mówiła podczas debaty poprzedzającej wręczenie nagrody Ilona Pieczyńska-Czerny, radca prawny i dyrektorka w PwC Polska.

– Oczekujemy na pewno kompleksowego podejścia do strategii, tak samo ważne są obszary związane ze środowiskiem, jak i obszary związane z aspektami społecznymi, czyli sposobem traktowania pracowników, jak obszar ładu korporacyjnego. Nie może być dobrej strategii, jeżeli nie mamy dobrego ładu korporacyjnego, jeżeli nie mamy zaadresowanych kwestii społecznych, nawet jeżeli obszar środowiskowy, czyli cele redukcyjne są imponujące i ambitne – tłumaczyła.

Perspektywę instytucji finansowej, laureata nagrody w kategorii strategii w ubiegłorocznej edycji konkursu, przedstawiła Agnieszka Michalik-Stankowska, kierowniczka zespołu strategii i partnerstw ESG w BNP Paribas Bank Polska.

– Bardzo namawiałbym, żebyśmy patrzyli na zrównoważony rozwój w kontekście inwestycji, a nie kosztów. To jest hasło, które przyświeca nam w organizacji. Wiadomo, że instytucje finansowe pełnią funkcję krwioobiegu gospodarki. To, w którą stronę kierujemy finanse, wpływa na to, w jakiej gospodarce funkcjonujemy i jak ta gospodarka się rozwija. Jednocześnie instytucje finansowe są jednymi z pierwszych podmiotów, które są obejmowane kolejnymi regulacjami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Musimy się dostosowywać, ale oczekiwanie jest też takie, że będziemy dla naszych klientów partnerami w tej transformacji, czyli nie tylko, że zapewnimy finansowanie, ale też coraz częściej ekspertyzę; że będziemy wzorem do naśladowania – zarysowała.

Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju

Zwieńczeniem wieczoru było uhonorowanie tytułem Wizjonerki Zrównoważonego Rozwoju. Wręczenie nagrody poprzedziła rozmowa z Khedi Alievą, prezeską Fundacji Kobiety Wędrowne, którą przeprowadziła Klara Klinger z Dziennika Gazety Prawnej.

Khedi Alieva mówiła o przełamywaniu stereotypów i kreowaniu różnorodności. Ona sama, przybywając w 2013 r. do Polski z Czeczeni jako uchodźczyni, stanowiła uosobienie wielu stereotypów. Jej wysiłki doprowadziły jednak do założenia Fundacji Kobiety Wędrowne, której misją jest wspieranie dialogu i wymiany kulturowej pomiędzy migrantkami/migrantami i członkami społeczeństwa przyjmującego.

– Uwolnienie się od stereotypów daje możliwość wyjścia ze schematów i dzięki temu pójście do przodu. O tym również jest wizjonerstwo – zauważyła Klara Klinger.

Tytuł Wizjonerki Zrównoważonego Rozwoju otrzymała Martyna Zastawna, założycielka WoshWosh, pionierka i propagatorka cyrkularności w Europie; jedna z najbardziej wpływowych kobiet, a także Liderka Zrównoważonego Rozwoju według magazynu „Forbes”, jedna z najbardziej obiecujących kobiet w biznesie na świecie w ocenie „Fortune”, mentorka, autorka wielu nagradzanych w Polsce i za granicą akcji społecznych i środowiskowych.

Nagrodę przyznano za wyjątkowe zaangażowanie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i budowanie społeczeństwa opartego na odpowiedzialnym biznesie. Kapituła doceniła fakt, że Martyna Zastawna jest jedną z pierwszych osób w Polsce, a być może i w Europie, która nie tylko propaguje idee zrównoważonego rozwoju, ale także aktywnie działa w tej dziedzinie. Swoją działalność rozpoczęła już w 2015 r.

DZR

