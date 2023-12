Podczas INFORum dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Marcin Sala-Szczypiński, opowiedział o roli i wyzwaniach stojących przed samorządami zawodów zaufania publicznego.

Sala-Szczypiński podkreślił, że samorządy zawodów zaufania publicznego, do których należą m.in. radcowie prawni, adwokaci, komornicy, notariusze, są niezbędne w demokratycznym państwie prawa. Ich rolą jest m.in.:

• zapewnienie jakości usług świadczonych przez członków samorządu • reprezentowanie interesów członków samorządu wobec władzy publicznej • prowadzenie aplikacji zawodowych dla osób chcących wykonywać dany zawód Wskazał, też wyzwania, przed jakimi samorządy stoją obecnie:

• kryzys zaufania do wymiaru sprawiedliwości • konieczność odbudowy zaufania społecznego do zawodu radcy prawnego • konieczność zmian w przepisach dotyczących samorządu zawodowego W kontekście kryzysu zaufania do wymiaru sprawiedliwości Sala-Szczypiński podkreślił, że kluczową kwestią jest odbudowa zaufania do sędziów. W jego opinii należy to zrobić poprzez zapewnienie sprawności postępowania sądowego, wyeliminowanie nieprawidłowości w obsadzie sędziowskiej, podniesienie poziomu wynagrodzenia sędziów Zwrócił również uwagę na konieczność odbudowy zaufania społecznego do zawodu radcy prawnego. W jego opinii można to zrobić poprzez edukację społeczeństwa na temat roli radców prawnych oraz zwiększenie dostępności porad prawnych dla osób o niskich dochodach.

W zakresie zmian w przepisach dotyczących samorządu zawodowego Sala-Szczypiński wskazał, że konieczne jest wzmocnienie pozycji samorządów zawodowych wobec władzy publicznej.