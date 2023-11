Reprezentację Polski uczestniczącą od sześciu lat w Sinagpore Fintech Festival 2023 (SFF 2023), największym globalnymspotkaniu świata finansów, technologii i polityki, wzmocniła w tym roku silna ekipa PKO Banku Polskiego. Na superważnych wydarzeniu fintechowym nie mogło zabraknąć tych, którzy stoją za technologiczną rewolucją, jaka dokonała się w największych banku naszej części Europy.

W wydarzeniu brał udział bankowy zespół Biura Innowacji, który odpowiada za program współpracy ze startupami „Let`s Fintech with PKO Bank Polski” i który na swoim koncie ma m.in. budowę obecności banku w Metaverse, czy wcześniej – największe pod względem skali bankowe wdrożenie blockchain w naszej części świata.

– Przyjechaliśmy tu z jednej strony po inspiracje, innowacyjne pomysły, które napędzają nasz bank i decydują o jego coraz silniejszej pozycji w Europie i świecie. Nigdy nie spoczywamy na laurach, szukamy nowych rozwiązań, a Azja Południowo-Wschodnia oraz tak ogromne i ważne wydarzenie jak Singapore Fintech Festival to wspaniałe źródło inspiracji. Można tu znaleźć wiele pomysłów dla siebie, dla banku, dla całego sektora. Zapewne wiele ich z Singapuru przywieziemy. Z drugiej strony wsparliśmy inicjatywę Future Finance Poland, by pokazać własny dorobek naszego kraju. I nasza instytucja, i cały polski sektor bankowy, mają się bowiem czym pochwalić. Nasz bank wdrożył szereg rewolucyjnych innowacji, warto je pokazać na prężnym i również innowacyjnym rynku azjatyckim – mówił nam w polskim pawilonie narodowym Marek Myszka, Dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

Polska w czołówce technologicznej rewolucji

Efektowny polski pawilon na SFF2023, stworzony wspólnie przez PAIH, PKO Bank Polski i FinTech Poland, zasilany energią fintechowych startupów wyłonionych w specjalnych konkursach, sąsiadował w gwarnej hali singapurskiego EXPO ze stoiskami Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Australii. Mimo silnej konkurencji cieszył się nieustającym zainteresowaniem uczestników festiwalu. A zjechało ich w tym roku do świetnie zorganizowanego miasta-państwa około 70 tysięcy z czego jedną piątą stanowili twórcy i przedstawiciele środowiska fintechów. W podobnej liczbie stawili się szefowie, menedżerowie i specjaliści największych instytucji finansowych, w tym banków centralnych i regulatorów (odpowiedników naszej Komisji Nadzoru Finansowego) oraz banków komercyjnych i firm ubezpieczeniowych z Azji, ale nie tylko. W SFF wzięli udziałprzybysze z ponad stu krajów globu oraz liderzy kluczowych instytucji, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.

Marek Myszka opowiadał nam m.in. o współpracy z licznie reprezentowanym, także w polskim pawilonie, środowiskiem startupowym: - Pomimo wysokiej dojrzałości technologicznej naszego banku, współpraca ze startupami jest nadal ważnym elementem naszej strategii – podkreślił.

- Nieustannie poszukujemy nowych narzędzi, szczególnie w obszarach, które wykraczają poza usługi bankowe – tłumaczył Karol Szymański, menadżer w Biurze Innowacji. Przypomniał, że PKO Bank Polski od 2015 roku angażuje się w budowanie lokalnego ekosystemu innowacyjnych spółek technologicznych, oferując im możliwość rozwoju pod swymi skrzydłami. W tym celu przeanalizował dotąd ponad 2 000 firm, także spoza Polski. Z częścią z nich nawiązał twórczą współpracę, która owocuje kolejnymi innowacyjnymi rozwiązaniami wzmacniającymi rynkową pozycję polskiego banku oraz jego odporność na wszelkie zawirowania.

Licznie odwiedzający polski pawilon uczestnicy SFF 2023, w tym przedstawiciele innych narodowych delegacji oraz firm i startupów, interesowali się przesłankami sukcesu transformacji naszego sektora finansowego – czego sam PKO Bank Polski, który awansował dzięki technologiom do innowacyjnej elity globu, jest dobrym przykładem. Wiele innowacji technologicznych może się również wkrótce stać – śladem BLIKa - polskim produktem eksportowym.

- W sektorze fintech istnieje duże pole do innowacyjnej współpracy pomiędzy Polską a krajami ASEAN. Jednym z kluczowych obszarów jest rozwój płatności mobilnych. Można wykorzystać polskie doświadczenie w tego typu rozwiązaniach i dostosować je do specyficznych potrzeb konsumentów w regionie ASEAN. Innowacje w transakcjach transgranicznych i ramy regulacyjne mogłyby sprzyjać partnerstwom korzystnym dla obu stron. Polska i ASEAN mają też dobrze rozwinięty sektor blockchain i mogą czerpać korzyści z wymiany wiedzy i rozwiązań – mówi Marek Myszka.

Powiedzieli nam na SFF 2023

Konrad Ozdowy. Product Owner w PKO Banku Polskim i koordynator programów akceleracyjnych z wieloletnim doświadczeniem w ekosystemie startupowym: - Poza bankowością, Singapur słynie także z rozwiązań w obszarze ESG, które są dla nas w Polsce i Europie bardzo ważne. Są one istotne także dla PKO Banku Polskiego, a w Singapurze znaleźliśmy wiele dobrych praktyk pomagających liczyć i minimalizować ślad węglowy oraz łączyć to z naszymi usługami bankowymi. Doświadczenia z SFF 2023 pomogą nam jeszcze przyspieszyć transformację, by stać się jeszcze bardziej nowoczesnymi.

Paweł Wierciński, ekspert ds. współpracy ze startupami: - Wspieramy ekosystem polskich startupów i chcemy wspólnie z nimi zwiększać innowacyjność polskiej gospodarki. Uzupełnieniem tych działań jest poszukiwanie najnowocześniejszych rozwiązań z całego świata, w tym z rejonu Azji, po to aby móc zaimplementować je w Polsce. Szukamy fintechów i rozwiązań z różnych dziedzin, m.in. AI, blochchain czy też metaverse. SFF 2023 był w tym zakresie dla nas ciekawą inspiracją.

Karol Szymański, menedżer ds. projektów innowacyjnych: - Przyjechaliśmy na SFF2023 bez kompleksów, zwłaszcza że nieco ponad miesiąc temu PKO Bank Polski zwyciężył w międzynarodowym konkursie Global Retail Banking Innovation Awards 2023 organizowanym przez singapurski magazyn The Digital Banker. Jury konkursu przyznało nam pierwsze miejsce w kategorii “Outstanding Customer Relations & Brand Engagement Initiative” za działania związane z budowaniem obecności banku w Metaverse. Chodzi o działania, które mają budować zaangażowanie wokół naszej marki w tym środowisku. Kiedy rozmawiamy z ekspertami z innych banków, to widzimy, że podążają za tym trendem, a my możemy im pokazywać, jak dalej rozwijać ten obszar.

Jacek Stryczyński, dyrektor do spraw projektów innowacyjnych w Biurze Innowacji: - Głównym tematem SFF2023 była sztuczna inteligencja i w tym obszarze nasz bank wdrożył tak wiele rozwiązań, a zarazem nadal prze do przodu na kolejnych falach rozwoju AI, że naprawdę mamy powody do dumy. Na festiwalu pokazano dużo pomysłów na wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji – w dużej mierze zbieżnych z naszymi, ale zarazem bardzo inspirujących. Będąc w Singapurze upewniłem się w czymś, co wydawało mi się istotne już wcześniej: że to nie Europa jest centrum technologicznej rewolucji w globalnych finansach, tylko właśnie Azja i z tego jako bank musimy wyciągać stosowne wnioski.