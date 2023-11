- Forum FinTech Polska-ASEAN, które zorganizowaliśmy wraz partnerami w Singapurze, oraz Singapure Fintech Festival 2023, w którym uczestniczyła wyjątkowo liczna i różnorodna polska delegacja, to coś więcej niż wydarzenia. To miejsce narodzin nowych biznesowych kontaktów oraz kuźnia świeżych pomysłów w strategicznym dla gospodarki sektorze, a zarazem udana próba stworzenia drogowskazu dla globalnego fintechu w chwili, gdy świat stoi na rozdrożu zmian – mówi Piotr Dytko, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

PAIH od 2017 roku współtworzy polski pawilon narodowy na Singapore Fintech Festival, największym na świecie spotkaniu sektora finansowego, technologicznego i wielkiej polityki. W tegorocznej, ósmej już edycji, której przewodnim tematem było innowacyjne zastosowanie w finansach sztucznej inteligencji i blockchain oraz wykorzystanie technologii w ESG, uczestniczyło 70 tys. ludzi. W ciągu trzech dni festiwalu swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliło się ponad ośmiuset prelegentów z całego świata, wśród nich szefowie najważniejszych globalnych instytucji, m.in. Ajay Banga, prezes Banku Światowego i Kristalina Georgieva, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Do Singapuru zjechała reprezentacja liderów i przedstawicieli blisko 60 banków centralnych oraz innych publicznych instytucji sektora finansowego i przodujących w innowacjach banków komercyjnych, w tym PKO Banku Polskiego. Ten ostatni dołączył do współtworzonej przez PAIH i Fundację Fintech Poland inicjatywy Future Finance Poland, której naczelnym celem jest uczynienie z naszego kraju jednego z 30. najważniejszych centrów finansowych świata.

Otwarte okno możliwości: ASEAN

- Początki naszej obecności na SFF były skromne, a dziś prężna polska delegacja liczy ładnych kilkadziesiąt osób i nie tylko nawiązuje niezwykle cenne kontakty, ale i przeciera szlaki polskim przedsiębiorcom - w miejscu będącym bramą do dynamicznie rozwijającej się części Azji – komentuje Magdalena Smolak kierująca oddziałem PAIH w Singapurze.

Bardzo liczna i niezwykle aktywna polska delegacja promowała polski sektor finansowy jako jeden z najbardziej scyfryzowanych w świecie, a Polskę jako hub rozwoju AI i fantastyczne miejsce do inwestycji, w tym lokowania i rozwoju startupów. Polski pawilon, stworzony wspólnymi siłami przez PAIH, PKO Bank Polski i Fintech Poland i zasilany energią czołowych fintechowych startupów, sąsiadował w niebywale gwarnej hali singapurskiego EXPO ze stoiskami Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Australii. Mimo tak silnej konkurencji cieszył się bardzo żywym zainteresowaniem uczestników SFF, z których około jednej piątej stanowili twórcy i animatorzy fintechów.

PAIH postanowił jednak w tym roku pójść o krok dalej: podobnie jak misje najbardziej rozwiniętych krajów świata zorganizowała w przeddzień SFF 2023 w kooperacji z PKO Bankiem Polskim, FinTech Poland, Global FinTech Institute i Singapore Business Federation (SBF) bardzo udane wydarzenie towarzyszące - Poland-ASEAN Fintech Forum pod patronatem Ambasady RP. W prestiżowej siedzibie SBF liczni delegaci polskich firm i instytucji partnerskich oraz startupów spotkali się z odpowiednikami z Singapuru i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej.

- Dostrzegliśmy otwierające się przed Polską nowe okno możliwości i staramy się robić wszystko, by nasz prężny i nowoczesny sektor finansowy i technologiczny to wykorzystał, Współorganizowane przez nas Forum połączyło potencjały Polski i ASEAN w dziedzinie technologii finansowych. Chodziło nie tylko o podkreślenie potencjału innowacji fintechowych, ale także wypełnienie luk, nawiązanie sojuszy i utorowanie drogi do odpornej wspólnejprzyszłości finansowej. W czasach, gdy globalne zakłócenia zmieniają strukturę sektora finansów, skoncentrowaliśmy się nie tylko na postępie technologicznym, ale i na geostrategicznym położeniu Polski, aby nakreślić mapę drogową dla Future Finance Poland - wyjaśnia Piotr Dytko.

Cyfrowa i innowacyjna Polska: świetne miejsce dla inwestorów

Szef PAIH dodaje, że Polska do tej pory przyciągała inwestorów z 46 krajów świata, a marki takie jak Google, Microsoft i wielu innych gigantów technologicznych budują nad Wisłą swoje europejskie huby, wydają miliardy dolarów i przekształcają cały region w tętniące życiem centrum technologiczne.

- Jako kraj, który rozwija umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji i w którym rocznie powstaje ponad pięć tysięcy artykułów naukowych i badawczych na temat zastosowań i możliwości sztucznej inteligencji, jesteśmy dumni z ogromnej bazy talentów wspierających globalne korporacje wielonarodowe, takie jak HSBC, JP Morgan, Intel. Równocześnie ASEAN, ze swoją szybko rozwijającą się cyfrową bazą konsumentów i rozwijającymi się startupami z sektora fintechu, oferuje nauki, wyzwania i możliwości współpracy i rozwoju – mówi szef PAIH.

Magdalena Smolak przypomina, że Singapur jest bramą do Azji Południowo-Wschodniej, hubem na cały ASEAN i stosunkowo łatwo dostępnym rynkiem, dlatego polscy przedsiębiorcy mogą tu bez przeszkód otwierać działalność i nawiązywać współpracę. – Tu, w tak strategicznym miejscu, staramy się budować markę Polski jako kraju silnie technologicznego, zwłaszcza w obszarze finansów, bo mamy naprawdę co pokazać - mówi Magdalena Smolak.

Łukasz Grabowski, dyrektor Departamentu Eksportu PAIH, wyjaśnia: - Zależy nam na tym, by we współpracy z naszymi partnerami z Future Finance Poland promować polskie rozwiązania w szeroko pojętym świecie fintechu, czy to są firmy z obszaru płatności albo cyberbezpieczeństwa, w tym zabezpieczenia transakcji, czy też insuretechy, oferujące narzędzia .do automatyzacji pracy w firmach ubezpieczeniowych lub porównywarki cen. Niezwykle liczne i różnorodne grono fintechów pomaga nam promować polską gospodarkę jako innowacyjną i kreatywną, a dzięki temu bardzo odporną na globalne zawirowania i kryzysy. Singapur to świetne miejsce, by o tym mówić i to pokazywać, z uwagi na jego strategiczną rolę w dynamicznie rozwijającym się regionie ASEAN, bardzo podobną do tej, jaką Polska odgrywa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Siła polskich startupów

Od trzech lat PAIH wraz z Accelpoint, jednym z najbardziej dynamicznych polskich akceleratorów dla startupów, oraz Fintech Poland jest partnerem strategicznym i organizatorem europejskiej edycji globalnego Hackceleratora, łączącego startupy z branży fintechowej na Starym Kontynencie z rynkiem singapurskim. W tym roku do partnerów prestiżowego konkursu dołączył PKO Bank Polski. W polskim pawilonie na SFF pokazały swoje możliwości rodzime startupy: 1Strike, Vintom, inStreamly, Self Learning Solutions i Lukka Coinfirm.

Młode innowacyjne polskie firmy zyskały szansę na promocję oraz ekspansję w krajach ASEAN, ale też na wejście głębiej w wielki ekosystem fintechów, jaki gromadzi się na Singapore Fintech Festival. Kolejny polski fintech, Algolytics, znalazł się w elitarnym gronie występujących na scenie SFF jako jeden z dziewiętnastu światowych i zaledwie dwóch europejskich finalistów prestiżowego konkursu Global FinTech Hackcelerator organizowanego przez Monetary Authority of Singapore (MAS), singapurski bank centralny, we współpracy z AISG, prężnym ośrodkiem zrzeszającym firmy, instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój sztucznej inteligencji.