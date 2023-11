Sztuczna inteligencja jest głównym tematem tegorocznego Singapore Fintech Festival (SFF). Już dziś rewolucjonizuje sektor finansów, od systemów płatności i obsługi klienta po cyberbezpieczeństwo i kalkulowanie ryzyk. Polski pawilon na największym fintechowym wydarzeniu świata promuje nasz kraj jako centrum finansowe napędzane AI i hub rozwoju tej technologii.

Polskie instytucje finansowe wykorzystują najnowocześniejsze technologie na czele ze sztuczną inteligencją w wielu obszarach swej działalności i wraz z fintechami pracują nad jej rozwojem. Nie tylko zresztą one. Prace nad rozwojem tej technologii toczą się w większości uczelni technicznych w kraju, rozwijają ją także Polacy pracujący dla najważniejszych globalnych graczy. Najbardziej znane dziś narzędzie generatywnej sztucznej inteligencji – ChatGPT – współtworzył Polak, Wojciech Zaremba. Sztuczna inteligencja rozwijana jest intensywnie także w naszych bankach.

Wiedza o niebywałym postępie, jaki dokonał się w polskim sektorze finansowym, jest jednak w świecie ciągle niewystarczająca, co stanowi niewątpliwą barierę w jego ekspansji oraz rozwoju całej gospodarki. Wspólne przedsięwzięcia publiczno – prywatne, jak Future Finance Poland, próbują poprawić sytuację.

Polski Pawilon Narodowy

- Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) od 2017 roku współtworzy wraz z partnerami na Singapore Fintech Festival Pawilon Narodowy prezentujący potencjał naszych fintechów i całego sektora finansowego. Początki były skromne, a dziś prężna polska delegacja liczy ładnych kilkadziesiąt osób i nie tylko nawiązuje niezwykle cenne kontakty, ale i przeciera szlaki polskim przedsiębiorcom - w miejscu będącym bramą do dynamicznie rozwijającej się części Azji – komentuje Magdalena Smolak kierująca oddziałem PAIH w Singapurze.

Polski pawilon, stworzony wspólnymi siłami przez PAIH, PKO Bank Polski i Fintech Poland i zasilany energią czołowych fintechowych startupów, sąsiaduje w niebywale gwarnej hali singapurskiego EXPO ze stoiskami Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Australii. Mimo tak silnej konkurencji cieszy się bardzo żywym zainteresowaniem uczestników SFF. A zjechało ich w tym roku do świetnie zorganizowanego miasta-państwa około 70 tysięcy. Jedna piąta to twórcy i przedstawiciele środowiska fintechów. Wśród nich jest bardzo mocna reprezentacja polskich startupów.

W opinii Pawła Widawskiego, szefa Fundacji Fintech Poland, polski pawilon świetnie promuje rodzime dokonania i nowe możliwości współpracy - pod wspólnym hasłem Future Finance Poland. – Bardzo potrzeba nam takiej promocji, bo w wielu dziedzinach należymy dziś do światowej czołówki i wiedza o tym powinna dotrzeć do możliwie szerokiego kręgu odbiorców – podkreśla Paweł Widawski. Dodaje, że Polska ma wszelkie atuty, by zostać kluczowym hubem rozwoju sztucznej inteligencji.

- Tak jak Singapur jest bramą do południowo-wschodniej części Azji, Polska jest dla azjatyckich firm bramą do Europy – podkreśla Paweł Godek z BCG. Przypomina, że nasza gospodarka przejawiła zdumiewającą odporność na globalne kryzysy (finansowy z końca pierwszej dekady XXI wieku, Covid-19, wojnę w Ukrainie…). Nasz kraj powszechnie wskazuje się też jako potencjalnego beneficjenta wielkich zmian zachodzących w światowej gospodarce, takich jak wzrost protekcjonizmu czy przenoszenie aktywności produkcyjnej z odległych zakątków globu - po bolesnym i kosztownym doświadczeniu zerwania łańcuchów dostaw.

- O stabilnej pozycji gospodarczej Polski decyduje nie tylko duży eksport i wysoki poziom inwestycji zagranicznych, ale i relatywnie obfity (zwłaszcza na tle innych krajów regionu), złożony z blisko 40 mln konsumentów, rynek wewnętrzny. Perspektywy dalszego rozwoju są dobre: prognozowany wzrost polskiej gospodarki jest wyraźnie szybszy niż sąsiadów. To oznacza m.in., że polski sektor finansowy musi jeszcze lepiej wspierać internacjonalizację przedsiębiorstw oraz umieć wykorzystać wszystkie nadarzające się okazje do wzrostu, także, a może przede wszystkim te wynikające z rozwoju technologii – jak generatywna sztuczna inteligencja – przekonuje Paweł Godek.

Paweł Widawski wskazuje, że postęp technologiczny, przemiany pokoleniowe, globalizacja oraz transformacja modelu życia i pracy radykalnie przekształcają dotychczasowe centra finansowe. Jednocześnie otwiera się okno możliwości dla nowych ośrodków opartych na wcześniej pomijanych przewagach konkurencyjnych. Pojawiła się wielka szansa dla krajów takich, jak Polska, leżących dotąd na obrzeżach globalnej mapy finansowej: mogą przejąć pałeczkę lidera w swoim regionie, a nawet na świecie. Umiejętny rozwój technologii stał się zatem kluczem do globalnego sukcesu.

Polska hubem sztucznej inteligencji

- Dzięki innowacyjnej i coraz bardziej umiędzynarodowionej gospodarce oraz światowej klasy specjalistom od sztucznej inteligencji tworzącym przełomowe rozwiązania, jesteśmy gotowi na sukces – potwierdza Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, który w ramach cyklu „Masterclasses” (Lekcje mistrzów) prezentował w trakcie SFF postępy i plany największego banku Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji.

W PKO Banku Polskim AI wykorzystywana jest m.in. w obsłudze klienta, procesach wewnętrznych, a w coraz większym stopniu w ocenie ryzyka i CRM. Jest obecna w botach głosowych, gdzie przeprowadziła już ponad 25 milionów rozmów z klientami banku.

- Intensywnie wykorzystujemy voiceboty do interakcji z naszymi klientami. W drugim kwartale 2023 wykonały one ponad 3,5 mln połączeń. To trzy razy więcej niż jeszcze dwa lata temu i o prawie milion więcej niż przed rokiem.Stale dodajemy nowe funkcjonalności voicebotów i prowadzimy badania nad włączeniem generatywnej sztucznej inteligencji do projektowania nowych narzędzi, poszerzających zakres wykorzystania AI – mówi Andrzej Kopyrski.

Najnowszy bot potwierdza transakcje kartowe – dzwoni do klienta i pomaga zastrzec lub odblokować kartę, gdy system bezpieczeństwa (EFM) wskaże transakcję jako podejrzaną. Inny bot pomaga w aktywacji IKO - kontaktuje się z klientami, którzy błędnie podali kod w procesie aktywacji lub chcą uruchomić IKO na numerze telefonu spoza kartoteki. Z kolei bot „PKO Płacę później” dzwoni, aby potwierdzić, czy klient dobrowolnie wnioskował o limit w usłudze Płacę Później. Wreszcie bot do badania NPS poobsługowego dzwoni po rozmowie klienta z konsultantem.

Z punktu widzenia klienta banku, motorem cyfryzacji i automacji wielu procesów jest rozwijana od 10 lat aplikacja IKO. Liczba aplikacji na urządzeniach klientów wzrosła z 6,8 mln w drugim kwartale 2022 roku do 7,7 mln w drugim kwartale 2023 r. W tym samym czasie liczba transakcji wykonanych przy pomocy tej aplikacji zwiększyła się ze 163 do 212 milionów kwartalnie. Te i inne wskaźniki świadczą o ogromnym wzroście zainteresowania klientów kanałami cyfrowymi, bankowością mobilną, płatnościami bezgotówkowymi. Szczególnie tymi najbardziej innowacyjnymi, jak np. BLIK.

Polski BLIK robi furorę na całym świecie

Doskonałym przykładem pokazującym, że różnice w preferencjach klientów w sektorze finansowym, nawet na przeciwległych krańcach świata, nie są istotnymi barierami dla rozwiązań transferowych, jest standard płatności mobilnych BLIK, który umożliwia natychmiastowe płatności bez użycia karty płatniczej, w tym przelewy z jednego numeru telefonu na drugi. Rozwiązanie opracowane od podstaw w Polsce było wspólnym projektem największych banków w naszym kraju.

BLIK zawdzięcza sukces stopniowemu wdrażaniu, skalowaniu i doskonaleniu w Polsce. W ciągu 8 lat od uruchomienia usługi użytkownicy nad Wisłą zrealizowali blisko 2,8 mld transakcji o wartości 371,4 mld zł. Tylko w 2022 roku odnotowano ponad 1,2 mld operacji o wartości 163,9 mld zł. BLIK najczęściej wykorzystywany jest w e-commerce. W 2020 roku do systemu dołączył globalny udziałowiec - Mastercard - i od tego czasu polski pomysł na płatności mobilne stał się dostępny na całym świecie. Podczas Singapore Fintech Festival zdecydowana większość zagranicznych odbiorców usłyszała o istnieniu polskiego systemu po raz pierwszy. I stało się to za sprawą licznej i bardzo aktywnej polskiej delegacji.

Ósma edycja Singapore FinTech Festival (SFF), globalnego wydarzenia, na którym spotykają się społeczności polityczne, finansowe i technologiczne, została zorganizowana w dniach 15 - 17 listopada 2023 r. w singapurskim EXPO przez MAS (finansowe władze Singapuru), Elevandi i Constellar, we współpracy ze Stowarzyszeniem Banków w Singapurze. Jednym z tematów przewodnich SFF 2023 są „Zastosowania sztucznej inteligencji w usługach finansowych”.