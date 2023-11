Sztuczna inteligencja jest głównym tematem tegorocznego Singapore Fintech Festival (SFF). Już dziś rewolucjonizuje sektor finansów, od systemów płatności i obsługi klienta po cyberbezpieczeństwo. Polski pawilon na największym fintechowym wydarzeniu świata promuje nasz kraj jako centrum finansowe napędzane AI i hub rozwoju tej technologii.

– Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) od 2017 r. współtworzy wraz z partnerami na SFF Pawilon Narodowy prezentujący potencjał naszych fintechów i całego sektora finansowego. Początki były skromne, a dziś prężna polska delegacja liczy ładnych kilkadziesiąt osób i nie tylko nawiązuje niezwykle cenne kontakty, ale i przeciera szlaki polskim przedsiębiorcom – w miejscu będącym bramą do dynamicznie rozwijającej się części Azji – komentuje Magdalena Smolak kierująca oddziałem PAIH w Singapurze.

Polski pawilon sąsiaduje w niebywale gwarnej hali singapurskiego EXPO ze stoiskami Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Australii, a mimo tak silnej konkurencji cieszy się żywym zainteresowaniem uczestników SFF. A zjechało ich w tym roku ok. 70 tys., z czego jedna piąta to twórcy i przedstawiciele środowiska fintechów. Wśród nich jest bardzo mocna reprezentacja polskich start-upów.

W opinii Pawła Widawskiego, szefa Fundacji Fintech Poland, polski pawilon świetnie promuje rodzime dokonania i nowe możliwości współpracy – pod wspólnym hasłem Future Finance Poland. – Bardzo potrzeba nam takiej promocji, bo w wielu dziedzinach należymy dziś do światowej czołówki i wiedza o tym powinna dotrzeć do możliwie szerokiego kręgu odbiorców – podkreśla Paweł Widawski. Dodaje, że Polska ma wszelkie atuty, by zostać kluczowym hubem rozwoju sztucznej inteligencji.

– Dzięki innowacyjnej i coraz bardziej umiędzynarodowionej gospodarce oraz światowej klasy specjalistom od sztucznej inteligencji tworzącym przełomowe rozwiązania, jesteśmy gotowi na sukces – potwierdza Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, który w ramach cyklu „Masterclasses” (lekcje mistrzów) prezentował w trakcie SFF postępy i plany największego banku Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji.

W PKO Banku Polskim AI wykorzystywana jest m.in. w obsłudze klienta, procesach wewnętrznych, a w coraz większym stopniu w ocenie ryzyka i potrzebach CRM. Jest obecna w botach głosowych, które przeprowadziły już ponad 25 mln rozmów z klientami banku.

Więcej na temat potencjału Polski w stosowaniu i rozwijaniu AI w naszej obszernej relacji z SFF na portalu Forsal.pl.