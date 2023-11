W Singapurze zaczyna się, jak co roku Singapur Fintech Festival. Na to ważne wydarzenie przyjeżdża ponad 70 tysięcy ludzi z całego świata. Wśród nich topowi przedstawiciele świata finansów i świata technologii.

Dziś te dwa światy łączą się w jeden. Super nowoczesne technologie rozwijające się dynamicznie, takie jak sztuczna inteligencja, Big Data, chmura czy blockchain zrewolucjonizowały światowe finanse. Zrewolucjonizowały zarówno na poziomie zwykłego konsumenta, ale też przedsiębiorcy. Zrewolucjonizowały nawet finanse na poziomie krajów, co zmienia finansową mapę świata. To gigantyczna szansa dla takich krajów jak Polska, które w ostatnich latach nie tylko pokonały ogromny dystans dzielący je od krajów rozwiniętych, ale stały się liderami w niektórych częściach świata finansów, takich jak np. płatności co pokazuje przykład Blika, który podbija świat. Mamy ambicję bycia jednym z ważnych albo jednym z najważniejszych na świecie centrów finansowych nowej generacji. W imprezie bierze udział bardzo mocna delegacja z Polski pod hasłem Future Finance Poland.