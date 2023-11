15 listopada kończy się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu This Game of Mine, który jest przeznaczony dla uczniów (16+) i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Zadaniem konkursowym dla uczniów jest napisanie pracy na podstawie wydarzeń w grze. Nauczyciele z kolei mają opracować i udokumentować lekcję z wykorzystaniem gry.

Zadaniem konkursowym dla uczniów jest napisanie opowiadania, reportażu lub pamiętnika na podstawie gry This War of Mine i przesłanie zgłoszenia na stronie konkursu. Praca powinna liczyć od 6000 do 20000 znaków ze spacjami i być podpisana wybranym pseudonimem. Za najciekawsze zgłoszenia przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne:

- 1200 zł za zajęcie pierwszego miejsca

- 800 zł za zajęcie drugiego miejsca

- 500 zł za zajęcie trzeciego miejsca

- Dodatkowo, pierwsze 200 osób, które prześlą pracę, otrzyma kody gry Frostpunk na PC (Steam)

Zadanie dla nauczycieli to stworzenie scenariusza lekcji na podstawie gry This War of Mine i przeprowadzenie jej ze swoimi uczniami. Przeprowadzoną lekcję należy udokumentować i przesłać zgłoszenie na stronie konkursowej. Nie ma ograniczeń co do specjalizacji nauczycieli – konkurs jest otwarty dla wszystkich, nie tylko dla nauczycieli historii lub języka polskiego. Może być to również ciekawy pomysł na godziny wychowawcze, lekcje etyki lub wiedzy o społeczeństwie. Pole do popisu jest ogromne, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Dla nauczycieli są to:

- 3000 zł za zajęcie pierwszego miejsca

- 2500 zł za zajęcie drugiego miejsca

- 2000 zł za zajęcie trzeciego miejsca

Dodatkowo studio 11 bit studios postanowiło przyznać dodatkowe nagrody:

- dla nauczyciela laptop Asus

- dla ucznia pudełkowe wydanie gry The Invincible

Co ważne: zwycięzcy nagród dodatkowych zostaną wybrani spośród wszystkich uczestników, którzy prześlą swoje prace na konkurs.

– Ten konkurs ma na celu pokazać, że wartościowa historia może być opowiedziana w różny sposób – mówi Maciej Piwowarczuk, prezes zarządu Fundacji na rzecz Wielkich Historii. – W Fundacji już od lat pokazujemy, że historia to nie tylko podręczniki. Historię można poznawać na wiele ciekawych i absorbujących sposobów. Jednym z nich jest właśnie gra This War of Mine, która jest dowodem, że nauka nie musi być nudna i w przystępny sposób może angażować młodych ludzi – podsumowuje Piwowarczuk. Fundacja na rzecz Wielkich Historii ma już doświadczenie w organizowaniu podobnych konkursów dla młodzieży – m.in. ubiegłoroczny konkurs Baczyński bez filtra, który polegał na zobrazowaniu fotografią wybranego wiersza polskiego poety. Uczestnicy przesłali wtedy łącznie ponad 1000 prac.

Wszystkie informacje na temat udziału w konkursie: jak pobrać grę, w jaki sposób przesłać pracę, a także regulamin są na stronie internetowej konkursu: https://thisgameofmine.pl/.