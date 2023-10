Ogłoszenie starań Polski o letnie igrzyska olimpijskie w 2036 r., organizacja przez nasz kraj mistrzostw świata w siatkówce w 2027 r., podsumowanie tegorocznych igrzysk europejskich w Małopolsce, skokowy wzrost liczby gości z całego świata nad Wisłą – te tematy zdominowały niezwykle udany II Europejski Kongres Sportu i Turystyki w Zakopanem.

Znacznie więcej niż w pierwszej edycji, bo blisko 1700 osób z całej Polski i Europy, w tym ponad 200 panelistów, wzięło udział w 65 panelach dyskusyjnych na sześciu scenach. Do rozpromienionej słońcem stolicy polskich Tatr przybyli sportowcy, organizatorzy turystyki, przedsiębiorcy, politycy, samorządowcy. Dopisali goście z zagranicy.

Rangę wydarzenia podniosły wizyty i okraszone newsami wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwszy, wraz z Kamilem Bortniczukiem, ministrem sportu i turystyki, oraz Radosławem Piesiewiczem, szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, oficjalnie ogłosił, że Polska będzie się starać o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 r. Drugi wziął udział w ogłoszeniu radosnej wieści o przyznaniu naszemu krajowi organizacji mistrzostw świata w siatkówce w roku 2027.

Sukces igrzysk europejskich

– Kongres w rok po swej inauguracji nabrał prawdziwie międzynarodowego charakteru. Odzwierciedla to doskonale wzrost pozycji Polski w świecie sportu, zwłaszcza po igrzyskach europejskich. Dzięki temu wydarzeniu staliśmy się do pewnego stopnia liderem w Europie, zwłaszcza w Europie Środkowej, jeśli chodzi o organizację dużych imprez sportowych. Widać przede wszystkim wyraźny wzrost zainteresowania naszym know-how w krajach, które rozważają organizację podobnych imprez – podkreślił Kamil Bortniczuk.

W opinii Witolda Kozłowskiego, marszałka Małopolski, sukces organizacyjny igrzysk europejskich, w których wzięło udział 6,5 tys. sportowców, dowiódł, że nasz kraj jest gotowy na organizację wydarzeń najwyższej rangi i z pewnością przyczynił się do historycznej decyzji o podjęciu starań o organizację letnich IO. – W sprawną organizację IE zaangażowaliśmy ogromne rzesze ludzi, w tym kilka tysięcy wolontariuszy. Stworzyliśmy rewelacyjną wioskę olimpijską. Mistrz Robert Korzeniowski, wielokrotny olimpijczyk, wyznał mi, że takiego serwisu, jaki mieli sportowcy w czasie IE, nie doświadczył nigdy. Spyros Capralos, prezydent Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego entuzjastyczny list z tak gorącymi podziękowaniami za te igrzyska, że możemy być naprawdę dumni – podkreśla Witold Kozłowski.

Na zakończenie pierwszego dnia, podczas Małopolskiej Gali Sportu, marszałek Małopolski wręczył nagrody „tym, dzięki których determinacji, zaangażowaniu oraz wyjątkowym umiejętnościom współpracy możemy mówić nie tylko o tym, że III Igrzyska Europejskie odbyły się w naszym kraju, ale także, że okazały się sukcesem sportowo–organizacyjnym”. Tytuł Honorowego Obywatela Województwa Małopolskiego, odznakę Honoris Gratia otrzymał Hasan Arat, członek Komitetu Wykonawczego EOC, Wiceprezes Komitetu Olimpijskiego Turcji. Platynowy Medal „Polonia Minor” trafił do Andrzeja Kraśnickiego, prezesa PKOl w latach 2010–2023, członka Komitetu Wykonawczego EOC. Ponadto nagrody otrzymali: minister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu ds. III Igrzyk Europejskich Jacek Sasin, minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk i Radosław Piesiewicz, prezes PKOl.

Wieczorem drugiego dnia odbyła się Gala Ambasadorów Sportu z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Nagrodę w kategorii Mecenas Polskiego Sportu otrzymało z rąk ministra Bortniczuka PZU, tytuł innowatora polskiego sportu trafił do spółki OTCF, właścicielki marki 4F, filarem polskiego sportu ogłoszono Grupę ORLEN, a fundatorem polskiego sportu – firmę Modular System. Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski nagrodził tytułem Małopolskiego Ambasadora Sportu firmę Bruk-Bet oraz Jakuba Błaszczykowskiego i gminę Korzenna. Platynowy Medal Polonia Minor otrzymał Daniel Obajtek, prezes Grupy ORLEN – w jego imieniu nagrodę odebrał Piotr Sabat, członek zarządu firmy.

Turystyka: optymizm mimo przeciwności

Odpowiedzialny za turystykę wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, pełnomocnik premiera do spraw promocji polskiej marki, zwrócił uwagę, że globalna branża turystyczna zmaga się z kolejnymi kryzysami, z których największy jest związany z wojną w Ukrainie i ze spowolnieniem gospodarczym – dlatego odbudowa tego superważnego sektora gospodarki jest mocno utrudniona. Na tym tle wyniki Polski wyglądają optymistycznie. – W I półroczu 2023 r. z polskiej bazy noclegowej skorzystało blisko 3,2 mln turystów zagranicznych, czyli o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2022 r., i 13,2 mln turystów krajowych, czyli o 7 proc. więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Wydatki turystów zagranicznych w Polsce wzrosły w pierwszym półroczu o 37 proc. – do 14 mld zł, a wydatki turystyczne Polaków na podróże krajowe zwiększyły się o 19 proc. – do 15,2 mld zł. Wydatki Polek i Polaków na podróże zagraniczne w były o 39 proc. większe. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną i makroekonomiczną, są to bardzo dobre wyniki – ocenił wiceminister.

Drugiego dnia kongresu uczestnicy świętowali Światowy Dzień Turystyki. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Zielona Energia dla Turystyki”. Zwieńczeniem obchodów była – prowadzona przez Krzysztofa Ibisza – Gala Światowego Dnia Turystyki, podczas której nagrodzono największe atrakcje turystyczne Małopolski, miejsca z klimatem oraz osoby, które przyczyniły się do rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.

Zatrzymać Rosjan

Jednym z najgorętszych tematów zakopiańskiego kongresu były usilne starania Rosji o „normalizację sytuacji”, czyli dopuszczenie jej sportowców do rywalizacji w najważniejszych światowych imprezach – mimo zbrodniczej agresji tego kraju na Ukrainę. Polska, jako kraj i poprzez postawę poszczególnych sportowców i działaczy, wyraża tu jednoznaczny i stanowczy sprzeciw. Komentując na gorąco decyzję UEFA dopuszczającą piłkarską reprezentację Rosji U-17 do rywalizacji, minister Bortniczuk przypomniał, że „w ubiegłym roku sprzeciwiliśmy się grze Rosji w barażach o mundial w Katarze i dołączyli do nas Anglicy”.

– Dziś Anglicy jako pierwsi sprzeciwili się występom Rosji i my również się temu sprzeciwiamy. Decyzja UEFA jest o tyle skandaliczna, że polityką małych kroków, uchylania drzwi rosyjskim sportowcom, wysługuje się młodzieżą, czyli reprezentacjami do lat 17. A to właśnie w odniesieniu do młodzieży w sposób najbardziej stanowczy powinniśmy przestrzegać zasad i standardów przyjętych przez międzynarodową społeczność – podkreślił Kamil Bortniczuk. Wyraził nadzieję, że „cały cywilizowany świat pójdzie w nasze ślady”.

Technologie zmieniają sport

Nowe technologie na czele ze sztuczną inteligencją, z automatyzacją i robotyką podbijają kolejne dziedziny naszego życia, więc na II EKSiT nie mogło zabraknąć dyskusji na temat ich roli w sporcie. Eksperci zwrócili uwagę, że technologiczna rewolucja obejmuje dziś wszystkie bez wyjątku dyscypliny – i to w każdym obszarze, począwszy od analityki. Coraz wyraźniej dominuje też w medycynie sportowej.

Jedno z gorących pytań kongresu dotyczyło nie tylko tego, na ile nowe technologie mogą pomóc w osiąganiu coraz lepszych rezultatów, ale też – na ile przydają się one w zapobieganiu kontuzjom. O tym ostatnim mówił m.in. dr Mateusz Dawidziuk, lekarz Igi Świątek.

Doktor Monika Ratajczak zauważyła, że istnieją już sprawdzone narzędzia oceny tego, czy zawodnik jest odpowiednio zregenerowany, przygotowany fizycznie bądź szybkościowo. Pomaga w tym m.in. kamizelka wyposażona w GPS i żyroskop. Dzięki odpowiednim analizom pozyskanych z niej danych można skorygować trening czy metody leczenia. Doktor Konrad Witek podkreślił, że nowoczesne narzędzia technologiczne są przygotowywane stricte pod konkretne dyscypliny sportu.

Hejterzy i kibic przyszłości

Trzeciego dnia II EKSiT czołowi dziennikarze sportowi zastanawiali się, kim będzie „kibic przyszłości”. Rozmawiali o tym w kontekście ekspansji mediów społecznościowych. Paneliści zgodzili się, że głównym problemem i zagrożeniem tego kanału komunikacji i wymiany informacji są nienawistne komentarze, nad którymi nikt nie panuje. Dotyczy to nawet takich radosnych wydarzeń jak ostatni – wywalczony w brawurowy sposób – awans naszych siatkarek do IO w Paryżu. Częściowym rozwiązaniem problemu mogłaby być identyfikacja i ścisła personalizacja autorów wpisów i komentarzy, choć doświadczenia części mediów, w których hejterzy występują z imienia i nazwiska (oraz twarzy na zdjęciu), a mimo to nie wahają się ziać nienawiścią, nie napawają optymizmem.

Ożywioną dyskusję wywołała też obecna i hipotetyczna przyszła zawartość serwisów sportowych, kanałów w TV i w mediach społecznościowych. Tematyka się poszerza, coraz częściej materiały są poświęcone obszarom odległym od czysto sportowej rywalizacji. – Wyobrażam sobie, że za 10 lat zostanie przełamane tabu szatni i w przerwie, przed wydarzeniem czy po nim będzie transmitowane to, co się tam dzieje – stwierdził Sebastian Staszewski.

W innych panelach uczestnicy dyskutowali m.in. o roli sportu w aktywizacji starzejącego się (i tyjącego) polskiego społeczeństwa oraz w wychowaniu młodzieży. Była mowa o skautingu sportowym, e-sporcie, finansowaniu sportu i inwestycjach w sport, marketingu sportowym. Sporo miejsca poświęcono korupcji w sporcie i jej przeciwdziałaniu. W tych gorących rozmowach uczestniczyli czołowi przedstawiciele sektora: Michał Probierz, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Bartosz Kurek, kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, ultratriathlonista Adrian Kostera, nasi wielcy mistrzowie: Luiza Złotkowska, Jakub Błaszczykowski, Rafał Kubacki, Robert Korzeniowski, Otylia Jędrzejczak, Sławomir Szmal, Michał Możdżonek, Cezary Trybański, Tomasz Majewski, Sebastia Mila, Andrzej Supron, Kuba Przygoński i wiele innych osobistości.

Ogromnym zainteresowaniem uczestników kongresu cieszyły się też warsztaty dotyczące m.in. przygotowania oferty sponsoringowej w aspekcie formalno-prawnym.

II Europejski Kongres Sportu i Turystyki odbył się w Hotelu Bachleda Kasprowy w Zakopanem 26–28 września 2023 r. Na jego potrzeby powstała wygodna piętrowa hala kongresowo-wystawiennicza o powierzchni ponad 3000 m kw. Organizatorem wydarzenia była fundacja Gateway 4.0, przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz województwa małopolskiego.

