„Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” – bo takim hasłem przewodnim odbyło się XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Całkowita liczba osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie na poziomie obsługi i uczestnictwa to 8000. Ponad 550 wydarzeń – w tym debat, paneli dyskusyjnych, sesji plenarnych i specjalnych oraz wywiadów było wyzwaniem nie tylko logistycznym, ale również technologicznym. Partnerem medialnym był Dziennik Gazety Prawnej, w którego studio rejestrowane były video wywiady. Po raz pierwszy zostało ono wyposażone w kamery PTZ – Sony SRG-A40.

„Korzystaliśmy w tym roku z kamer typu PTZ czyli zdalnie sterowanych za pomocą joysticka albo aplikacji. Sony SRG-A40 to kamery ze sztuczną inteligencją, które podążają za obiektem i tym samym zdejmują pracę z operatora kamery” – informuje Konrad Sikorski, kierownik studia wideo Dziennika Gazety Prawnej

Kamery PTZ (Pan-Tilt-Zoom) czyli zdalnie sterowane mogą obracać się wokół osi pionowej (pan), pochylać w górę lub w dół (tilt) oraz zwiększać i zmniejszać zbliżenie (zoom). Kamery SRG-A40automatycznie śledzą i w naturalny sposób kadrują prelegentów. Analizują wiele elementów obrazu – twarz, głowę, kolor włosów, detale ubrania – kolor i fakturę. W oparciu o punkty charakterystyczne kamera śledzi posturę człowieka, podąża za nim nawet kiedy zmieni on pozycję czy się odwróci. Sony oferuje unikalny algorytm autotrackingu.

Model SRG-A40 jest wyposażony w technologię Clear Image Zoom, która cyfrowo zwiększa zoom optyczny z 20x do 30x w 4K lub do 40x w Full HD. Dzięki trybowi telekonwertera może osiągać nawet 80-krotne przybliżenie, przy jednoczesnym płynnym i szybkim ruchu PTZ.

„Zamiast 3 operatorów stojących przy 3 różnych kamerach, które były ustawione w studio wystarczyła jedna osoba, która zdefiniowała nasze oczekiwania siedząc przy komputerze w tzw. reżyserce. To bardzo wygodne, bo rzeczywiście nie angażuje ludzi. Nie trzeba pilnować czy ktoś nie wyszedł z kadru – wszystkiego pilnuje SRG – A40. W okolicznościach XXXII Forum ekonomicznego w Karpaczu dla nas to było duże ułatwienie, ponieważ operatorzy mogli rejestrować w tym czasie inne wydarzenia, które wymagały ich obecności, w ten sposób nasza praca stała się bardziej efektywna. Mogliśmy zrobić więcej w tym samym czasie. To duża i bardzo pożądana zmiana” – dodaje Konrad Sikorski

Różne rodzaje automatycznego kadrowania dają wiele możliwości zbliżeń, ujęć od pasa w górę lub pełnych planów, co pozwala zrealizować dynamiczny materiał. Automatyczne działanie oznacza, że kamery zaczynają pracować od razu po włączeniu, szukając obiektu do śledzenia i namierzając go. Dzięki zastosowaniu lampek kontrolnych (tally) widać, która kamera jest aktualnie używana i śledzi ruchy.

Urządzenia wyposażono w technologię zasilania w standardzie Power over Ethernet Plus Plus (PoE++), co ułatwia integrację w nowych lub istniejących środowiskach bez konieczności stosowania oddzielnych przewodów zasilających.

Kamery nie wymagają żadnego dodatkowego systemu i są obsługiwane przez przeglądarkę internetową. Ich obsługa jest bardzo prosta, a każda opcja w kreatorze jest dokładnie wyjaśniona przy definiowaniu. Używając intuicyjnej aplikacji sieciowej można sterować kamerami korzystając z komputera lub tabletu.