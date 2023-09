Pokłosiem afery wizowej mogą być niedobory pracowników w transporcie, budownictwie czy przetwórstwie przemysłowym.

To branże, w których obcokrajowcy stanowią nawet kilkadziesiąt procent zatrudnionych.

MSZ na skutek ujawnionych nieprawidłowości przy udzielaniu wiz wypowiedziało umowy firmom, które w tym procesie pośredniczyły. Dziś zapewnia, że jest w trakcie budowania nowego systemu, ale polscy przedsiębiorcy obawiają się, że procedury znów się wydłużą. O ile dotąd na pracownika czekało się do 10 miesięcy, o tyle teraz – jak szacują – może to znów trwać nawet do dwóch lat. Przedstawiciele biznesu podkreślają, że planowali dalsze zatrudnianie cudzoziemców w związku z niedoborem rąk do pracy na krajowym rynku. Przyznają, że znalezienie zastępstwa dla zagranicznych pracowników w Polsce – zwłaszcza przy trwającej wojnie w Ukrainie – może się okazać niewykonalne.

– Jesteśmy w trakcie pozyskiwania 10 osób z Filipin. Za dwa tygodnie mają się stawić na rozmowy w konsulacie. Zobaczymy, czy do nich dojdzie. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, choć mamy obawy – mówi Joanna Mleczak, dyrektor spółki INTRA. – Na już potrzebujemy 30 osób do pracy. Rocznie potrzebujemy zatrudniać ok. 50. Zasoby na Ukrainie, Białorusi i w Polsce się wyczerpały. Pozostaje nam pozyskiwanie rąk do pracy z Afryki i Azji – dodaje.

Na przestrzeni ostatnich lat liczba pracowników spoza UE wyraźnie rosła. W ten sposób firmom udawało się uzupełniać braki wynikające ze śladowego bezrobocia. Zgodnie z ostatnimi danymi GUS cudzoziemcy z ponad 150 państw stanowią już 6,6 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce. ©℗

