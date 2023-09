Co łączy prezesa dużej korporacji finansowej, zespół programistów, księgową i kierowcę w firmie kurierskiej? Wszyscy zaczynają pracę od... kawy. Dla wielu z nas kawa stanowi nieodłączny element dnia roboczego sprzyjający koncentracji, budzeniu kreatywności i integracji zespołu. Ale czy zastanawialiście się kiedykolwiek, skąd pochodzi Wasza firmowa kawa? Czy przynosi korzyść produkującej ją społeczności, czy może jest źródłem wyzysku? Warto, a nawet trzeba wiedzieć, że wybór odpowiedniej kawy do biura, hotelu czy restauracji to nie tylko kwestia smaku. Sięgając po daną markę, nie przypuszczamy nawet, że akceptujemy negatywne zjawiska rynkowe. Jak tego uniknąć?

Przeżyć za 1 dolara dziennie

W wielu krajach, gdzie kawa jest głównym źródłem dochodów dla lokalnych rolników, panuje niepokój związany z wahaniami cen tego towaru na światowych giełdach. Ceny kawy, zarówno typu robusta na londyńskiej giełdzie, jak i arabiki na giełdzie w Nowym Jorku, są ustalane z dala od tych, którzy ją uprawiają. W rezultacie wielu producentów kawy musi borykać się z trudnościami finansowymi, nierzadko zarabiając jedynie 1 dolara dziennie lub nawet mniej.

Tak niskie stawki utrudniają inwestowanie w jakość upraw, zakup nawozów czy środków ochrony roślin, a także odnawianie plantacji i sadzenie nowych drzew kawowych. Niestabilność cen kawy wpływa bezpośrednio na jakość życia rolników – w sytuacjach, gdy cena spada poniżej kosztów produkcji, wielu z nich zmaga się z problemami związanymi z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie, opieka zdrowotna czy edukacja dzieci. Do tego dochodzą również kwestie związane ze zmianami klimatu, o czym mówią sami rolnicy.

Bycie producentem kawy to jak posiadanie fabryki bez dachu czy ścian. Fabryki na świeżym powietrzu. Jesteśmy zatem naprawdę narażeni na warunki pogodowe i zmiany klimatyczne. Na przykład dwa czy trzy lata temu padliśmy ofiarą fali mrozów, która spowodowała ogromne szkody, a jeszcze wcześniej, przez dwa lata, doświadczaliśmy bardzo dotkliwej suszy. Co więcej, jesteśmy również bardzo narażeni na zmiany cenowe na rynku. Czasami więc cena kawy jest tak niska, że nie pokrywa nawet kosztów produkcji – tłumaczy Rafael Furtado Fonseca, przedstawiciel brazylijskiej kooperatywy COOMAP, która zrzesza rolników uprawiających kawę na zasadach Fairtrade.

Wsparcie i odpowiedzialność. Czym jest Fairtrade?

Nawet z pozoru drobne decyzje, takie jak wybór kawy do biura, hotelu czy restauracji, są istotne, mogą bowiem prowadzić do wielkich zmian.Kiedy firma wybiera kawę ze znakiem FAIRTRADE, wspiera drobnych rolników w ich dążeniach do godnego życia oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Fairtrade jest jednym z międzynarodowych systemów certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu, który weryfikuje to, w jaki sposób produkowane są surowce pochodzące z krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki, Azji i Oceanii. Organizacja przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez oferowanie sprawiedliwszych warunków handlowych, ochronę praw pracowniczych, równouprawnienie kobiet, zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej. Rolnicy zrzeszeni w certyfikowanych spółdzielniach muszą przestrzegać standardów środowiskowych, są zobowiązani do ochrony bioróżnorodności, nie mogą stosować agresywnych pestycydów oraz nie mogą prowadzić do wylesiania terenów.

Kawa Fairtrade z korzyścią dla ludzi i planety

W dzisiejszym świecie biznesu odpowiedzialność korporacyjna jest nie tylko oczekiwana, ale często wręcz wymagana przez klientów, partnerów i inwestorów. Należy pamiętać, że Fairtrade to nie tylko moda czy trend, to konkretny system certyfikacji oraz rozwoju południowych regionów świata. Dlaczego zatem warto wybierać produkty sygnowane tym znakiem?

Wsparcie dla rolników i ich rodzin. W wielu krajach producenci kawy pracują w trudnych warunkach i często nie otrzymują godziwego wynagrodzenia. Dzięki systemowi Fairtrade mają gwarancję ceny minimalnej za plony oraz premii Fairtrade, którą można przeznaczać na projekty rozwojowe służące nie tylko rolnikom (poprawa jakości i wydajności upraw), lecz także całym społecznościom (poprawa warunków sanitarnych, dostęp do edukacji i opieki medycznej). Tylko w 2021 r. kooperatywy rolnicze zajmujące się uprawą kawy otrzymały ponad 82 mln euro w ramach premii Fairtrade.

Ochrona środowiska. Fairtrade promuje zrównoważone metody uprawy, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko. Oprócz tego organizacja prowadzi szkolenia i programy dla rolników, by wiedzieli, jak przystosować się do zmian klimatu. Ponad połowa sprzedanej w 2021 r. kawy Fairtrade posiadała również certyfikat ekologiczny.

Wzmocnienie wizerunku firmy. Dbałość o pochodzenie kawy może być ważnym elementem strategii CSR Twojej firmy. To nie tylko kwestia odpowiedzialności za swój wybór, ale także budowania pozytywnego wizerunku wśród pracowników i klientów.

Fairtrade martwi się zmianami środowiskowymi, problemami ekologicznymi, takimi jak zmiana klimatu. Fairtrade to jedyny certyfikat, który uwzględnia aspekt społeczny handlu. To certyfikat, który bierze pod uwagę rolników. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że możemy być jego częścią, ponieważ wywarło to bardzo pozytywny wpływ na naszą społeczność – dodaje Rafael Furtado Fonseca.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kawy?

Przede wszystkim szukaj znaku FAIRTRADE na opakowaniach, jest to bowiem informacja, że kawa została wyprodukowana z poszanowaniem praw człowieka i z troską o planetę. Zwróć również uwagę na profil smakowy, ponieważ smak kawy ma dla wielu jej miłośników ogromne znaczenie. Sprawdzaj region pochodzenia, stopień palenia czy dodatki, które wpływają na ostateczny smak napoju. Eko-opakowania to kolejny krok do pełni odpowiedzialności, do świadomych wyborów kształtujących przyszłość świata. Sprawdźmy zatem, czy opakowanie jest biodegradowalne, czy nadaje się do recyklingu.

Z radością zauważamy, że coraz więcej firm oferujących kawę dla biur i branży HoReCa wprowadza do oferty produkty z certyfikatem Fairtrade - mówi Michał Bryda-Przybyszewski, menedżer ds. komunikacji i PR w Fairtrade Polska. Zapewne jest to związane z większą świadomością Polek i Polaków na temat Sprawiedliwego Handlu. Z ostatniego badania konsumenckiego GlobeScan wynika, że 53% badanych w Polsce rozpoznaje znak FAIRTRADE, a 82% spośród nich twierdzi, że ma do niego zaufanie. Trzy czwarte badanych poleciłoby produkt ze znakiem FAIRTRADE znajomym i bliskim.

Pracownicy firm chcą być częścią społeczności, która się wyróżnia, którą integrują pozabiznesowe cele, dlatego dbanie o prawa człowieka i kwestie środowiskowe, może przyczynić się do zwiększenia lojalności zatrudnionych, ich zaangażowania oraz satysfakcji z pracy. To także jasny sygnał wysyłany do wszystkich interesariuszy, że firma dąży do zrównoważonego rozwoju i kieruje się odpowiedzialnością w biznesie. Wybierając kawę Fairtrade, nie tylko cieszymy się doskonałym smakiem, ale także wspieramy rolników globalnego Południa oraz dbamy o środowisko. Warto pomyśleć o tym przy kolejnym zakupie.

_________________________________________________

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska

Fairtrade to system certyfikacji produktów, który działa na rzecz poprawy sytuacji społeczności rolniczych w krajach globalnego Południa. Obejmuje ponad 2 miliony rolników i pracowników najemnych w ponad 70 krajach świata, zrzeszonych w ponad 1930 organizacjach producentów. Produkują oni między innymi kawę, herbatę, cukier trzcinowy, kakao, owoce tropikalne, bawełnę czy kwiaty. Fairtrade Polska jest częścią systemu Fairtrade i zajmuje się rozwojem rynku i produktów ze znakiem FAIRTRADE w Polsce.