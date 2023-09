Wyzwania dla firm – walka o pracownika, utrzymanie przewagi konkurencyjnej, deregulacja prawa

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu w strefie Dziennika Gazety Prawnej po raz kolejny odbyło się specjalne kolegium redakcyjne. To kolejna, XI edycja projektu „Nie ma Przyszłości bez Przedsiębiorczości”.

– W rolę dziennikarzy wcielają się prezesi, biznesmani, menadżerowie czy właściciele firm. Poprosiliśmy ich, aby napisali o tym, co jest ważne dla polskiej gospodarki, co trzeba zrobić, aby mogła się szybko i dobrze rozwijać – mówił Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP.

Wśród uczestników pojawili się m.in. Ewa Wernerowicz, prezes zarządu Soonly Finance, Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW, Krzysztof Krawczyk, partner, Head of CVC Warsaw Office, Małgorzata Zakrzewska, Government Affairs and Public Policy Manager Poland CEE Google, Roman Jamiołkowski, Head of Regulatory Engagement, British American Tobacco Polska, Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Tomas Lauko, CEO Publicis Groupe CEE, Katarzyna Gierczak Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne, Henryk Baranowski, dyrektor Maple Power Polska, Barbara Stępień, dyrektorka komunikacji korporacyjnej L’Oreal Polska, Jagoda Zakrzewska, dyrektor wykonawczy ds. korporacyjnych, członek Executive Committee Play, prezes Fundacji „Wolność Wyboru”, Łukasz Kowalski, MSL oraz Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro.

Spektrum zaproponowanych tematów jest naprawdę szerokie – od wyzwań związanych z wojną w Ukrainie, przez problemy dotyczące legislacji i regulacji poszczególnych sektorów państwa po kwestie powiązane z nowymi technologiami, innowacyjnością czy wchodzeniem pokolenia Z na rynek pracy.

O jednym z wyzwań, przed którymi stoją przedsiębiorcy, mówiła Katarzyna Gierczak Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne, która zwracała uwagę, że porażka jest częścią życia każdego właściciela firmy. – Mówimy często o samotności przedsiębiorców, ale też myślę, że powinniśmy myśleć o samotności sukcesorów, ludzi, którzy będą przejmowali te firmy. Przyszłość to właśnie oni. My możemy chwilowo podtrzymywać to, co dzieje się dzisiaj, ale nie wiemy, jak będzie wyglądała przyszłość. To oni będą ją na nowo wymyślać, my już swoje napsuliśmy – podkreślała uczestniczka kolegium DGP.

Paweł Dziekoński wskazywał z kolei, że dużym problemem na rynku pracy są ciągle zmieniające się realia. – Warto zwrócić uwagę na to, że zmieniają się ważne parametry, które były naszymi przewagami przez wiele lat i wpływały na naszą atrakcyjność. w szczególności dobra, wykształcona, atrakcyjna kosztowo kadra pracownicza. W ciągu dwóch lat mamy wzrost płacy minimalnej o 57 proc. Jeżeli popatrzymy na kilka lat wstecz, wzrost jest kilkukrotny. Dziś utrzymanie firmy kosztuje coraz więcej, a rentowność spada – tłumaczył wiceprezes zarządu Fakro.

Wszystkie autorskie teksty przedsiębiorców pojawiają się w specjalnym wydaniu DGP, którego publikacja jest zaplanowana na 25 października 2023 r. Tego samego dnia w Warszawie odbędzie się również uroczysta gala.