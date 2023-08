Czy demokracja XXI w. jest efektywna? Czy jest i może być oparta na wartościach? A może to koniec demokracji w dotychczasowym wydaniu? To pytania, jakie stawiają organizatorzy debaty na temat współczesnej demokracji, która ma się odbyć podczas tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Organizatorzy konferencji zwracają uwagę, że żyjemy w czasach fundamentalnych zmian, które kształtują oblicze nowej epoki. Nie wiadomo, w jaki sposób wykrystalizuje się nowy porządek świata, ani czy demokracja, jaką znamy z ubiegłych dziesięcioleci, będzie systemem funkcjonalnym.

Świat i systemy polityczne podlegają ciągłej ewolucji, na co wpływ mają niezliczone czynniki społeczne, polityczne, ekonomiczne. Diametralny wpływ na kierunek zmian, które zachodzą w zakresie podejścia do systemów demokratycznych, miała najpierw pandemia koronawirusa, a później agresja Rosji na Ukrainę. Czasy covidu zrewidowały m.in. podejście społeczeństw, polityków i biznesu do globalizacji. Konflikt zbrojny na wschodzie Europy uświadomił zaś wielu, że ryzyko wybuchu wojny nie dotyczy jedynie odległych od Zachodu zakątków świata.

Te epokowe wydarzenia uruchomiły i wzmocniły inne, utajone wcześniej bolączki systemów demokratycznych: procesy rozwoju nacjonalizmów, głębokie zwątpienie w idee współpracy międzynarodowej oraz ostrą wielobiegunową polaryzację świata.

W tym kontekście sensu nabiera poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Czy demokracja liberalna jest adekwatną odpowiedzią na zachodzące zmiany? Czy promowane przez nią wartości pozostają nadal aktualne? Czy jest w stanie zapewnić gospodarczą efektywność i bezpieczeństwo? I wreszcie, czy w trzeciej dekadzie XXI w. jest potrzebna korekta demokratycznych modeli, które odziedziczyliśmy jeszcze z poprzedniego stulecia?

Dylemat dotyczący zasadności korekty demokracji staje się tym jaskrawszy, im częściej przedstawiciele systemów niedemokratycznych zarzucają demokracjom długie procesowanie, brak sprawczości i słabość wynikającą z podlegania nastrojom społecznym. Ideologie i systemy, które w ostatnich latach co do zasady były w odwrocie, rosną w siłę w trudnych czasach i zaczynają wywierać coraz większy wpływ na politykę międzynarodową. Czyżby wyczuwały słabość światowego hegemona?

W debacie z tak zarysowanymi problemami wezmą udział goście Forum Ekonomicznego z Polski i zza granicy: Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego; Marcin Święcicki, przewodniczący Forum Ruchu Europejskiego; dr hab. Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula; Kira Rudyk, deputowana z Rady Najwyższej Ukrainy, oraz Douglas Heye, amerykański dziennikarz i wieloletni komentator polityczny CNN.

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się 5 września w Karpaczu i potrwa do 7 września. DP

