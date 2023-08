Rosnąca konkurencja wymusza na biznesie poszukiwanie nowych rynków zbytu i źródeł surowców. Będzie to jeden z wątków XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Firmy, które chcą utrzymać pozycję na rynku i zwiększyć swoją wartość, muszą dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Elastyczność jest jednym z czynników, które mogą przesądzić o sukcesie, z tym zaś wiąże się konieczność obserwowania kluczowych trendów w biznesie. Zmiany w światowych łańcuchach dostaw i przebudowa mapy handlu w regionie to zjawiska, wobec których biznes nie może przejść obojętnie. Tworzą one nowe możliwości w zakresie ekspansji zagranicznej.

W Polsce zainteresowanie ekspansją zagraniczną rośnie. Jak wynika z danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), w pierwszym półroczu 2023 r. liczba podpisanych kontraktów eksportowych wzrosła o 70 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Łącznie polscy przedsiębiorcy podpisali z pomocą PAIH 333 kontrakty eksportowe o wartości ponad 113 mln zł. Największe umowy dotyczyły firm reprezentujących branżę spożywczą, maszynową, jachtową, budowlaną oraz przemysł ciężki. Oprócz liczby kontraktów wzrosła też liczba spotkań B2B między polskimi a zagranicznym przedsiębiorcami – to ponad 2,6 tys. spotkań, co stanowi wzrost o 235 proc. wobec pierwszego półrocza 2022 r.

Wyjście z aktywnością biznesową poza rodzimy rynek oraz podbój kolejnych rynków zagranicznych wiążą się jednak z wieloma wyzwaniami, którym trzeba sprostać. Potrzebna jest dogłębna analiza rynku zarówno pod kątem kosztów ekspansji, potencjalnej marży czy otoczenia prawnego dla przedsiębiorców na konkretnym rynku, jak i w zakresie preferencji konsumentów. Konieczne jest również dostosowanie strategii do specyfiki danego kraju, co niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla firm. Inny kłopot to przełamanie strachu przed ekspansją zagraniczną, zwłaszcza w przypadku firm rodzinnych, przyzwyczajonych do konkurowania na rynku wewnętrznym lub nieświadomych jakości swojego produktu w porównaniu z zagraniczną konkurencją.

Zagadnienia związane z podbojem zagranicznych rynków to jeden z tematów, które zostaną poruszone podczas XXXII Forum Ekonomicznego. Odbędzie się ono w terminie 5–7 września br. w Karpaczu. Na pytanie o to, czy ekspansja zagraniczna jest naturalną ścieżką rozwoju biznesu, będą odpowiadać zarówno przedstawiciele podmiotów wspierających eksport, jak i przedstawiciele biznesu. W debacie wezmą udział: Paweł Kurtasz, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Ryszard Florek, prezes FAKRO, Ewa Małyszko, prezes PFR TFI S.A., Dariusz Blocher, prezes Unibep S.A., Dominik Wagner, starszy partner zarządzający w TIGGES Rechtsanwälte z Niemiec, oraz Artur Klimek, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

DP

