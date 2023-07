Awans w ratingach ESG mobilizuje nas do dalszych działań – podkreśla Sebastian Bodzenta, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska

Bank opublikował trzeci raport ESG? Jakie z niego płyną wnioski?

Kluczowy jest taki, że cele założone na lata 2021–2023 w zakresie ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego realizujemy we wszystkich obszarach naszej działalności zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodam, że w ramach Strategii ESG na lata 2021–2023 wytyczyliśmy ich sobie ponad 50.

Co dokładnie przewiduje realizowana przez BOŚ Strategia ESG?

Nasza strategia odzwierciedla trzy filary reprezentujące kwestie środowiskowe (E), społeczne (S) i ładu korporacyjnego (G). W każdym z nich prowadzimy działania zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz – względem uczestników rynku, naszych klientów i dostawców.

Założenia pierwszego z filarów ESG realizujecie pod hasłem „Lider Zielonej Zmiany”.

Tak. W praktyce oznacza to budowanie proekologicznego portfela banku. Dbamy, by finansowane przez nas inwestycje wspierały transformację ekologiczną klientów, a co za tym idzie – przyczyniały się do systematycznej poprawy ochrony środowiska.

Jak to robicie?

Postawiliśmy na zespół inżynierów ekologów, którzy doradzają naszym klientom i wspomagają ich w realizacji inwestycji proekologicznych na każdym etapie. Dziś zespół ten liczy 16 osób, co oznacza, że inżynier ekolog jest dostępny w każdym naszym centrum biznesowym. Oprócz tego zatrudniamy specjalistów w komórkach organizacyjnych centrali. Ich zadaniem jest dostosowywanie działalności banku do regulacji środowiskowych, wspieranie budowy portfolio specjalistycznych produktów finansowych oraz realizacja projektów na rzecz wdrażania polityki środowiskowej i klimatycznej.

Jakie są tego efekty?

Wystarczy, że powiem, iż udział kredytów proekologicznych w saldzie kredytów ogółem na koniec 2022 r. wyniósł blisko 41 proc., zgodnie ze stosowanymi procedurami kwalifikacji transakcji do portfela eko.

Jednym z najważniejszych celów Strategii ESG jest systematyczne ograniczanie śladu węglowego.

To prawda. Od kilku lat corocznie wyliczamy emisje związane z działalnością operacyjną, które poddajemy niezależnej weryfikacji. Jako pierwsza instytucja finansowa w kraju przystąpiliśmy do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), promującej wyznaczanie celów środowiskowych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i pracujemy nad szczegółowym planem dekarbonizacji Grupy BOŚ. Obejmie on także emisje związane z naszym portfelem, co przełoży się na jeszcze większą zachętę i wspieranie transformacji klimatycznej naszych klientów.

W ramach drugiego filaru realizujecie działania pod hasłem „Bank odpowiedzialny społecznie”. Co to w praktyce oznacza?

Stawiamy na tworzenie przyjaznego miejsca pracy oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju pracowników. Służy temu wiele inicjatyw, w tym blok edukacyjny obejmujący m.in. program szkoleń ESG, szkolenia z wiedzy ekologicznej i etyki oraz szkolenie rozwijające kompetencje menedżerów. Realizujemy inicjatywy well-beingowe i stosujemy nowy proces oceny pracy. Dążymy do zmniejszania luki w wynagrodzeniach i budujemy wiedzę na temat różnorodności.

Wykorzystujecie potencjał różnych pokoleń?

Oczywiście. To, że nasi pracownicy są w różnym wieku, oznacza, że mają cenne doświadczenie, którym mogą się dzielić i szeroką perspektywę. Zależy nam, by każdy czuł się dobrze i był doceniany. O tym, że podążamy w dobrą stronę, świadczy m.in. uzyskanie certyfikatu Top Employer, który bada pracodawców pod kątem prowadzonej przez nich polityki personalnej. Ale społeczny filar Strategii ESG to także wspieranie zrównoważonego rozwoju naszych klientów i społeczności. Pozytywnym oddziaływaniem obejmujemy nie tylko klientów, lecz także potrzebujących. Szereg ważnych działań społecznych realizujemy poprzez programy Fundacji BOŚ, która działa już od ponad 13 lat.

Jeśli przyjrzeć się programom Fundacji, to widać, że są one nastawione na edukację prozdrowotną i proekologiczną dzieci i młodzieży oraz integrację społeczności lokalnych wokół inicjatyw proekologicznych.

Dokładnie tak. Przykładowo w ramach programu „Zielona Ławeczka” zespoły sąsiedzkie mogą uzyskać drobne granty na przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w miniogrody z ławeczką. Ważną rolę w tym obszarze działalności BOŚ odgrywa wolontariat. Nasi pracownicy mogą nań przeznaczyć trzy dni dodatkowego urlopu w roku. Poziom ich aktywności wolontariackiej systematycznie rośnie.

Trzeci filar waszej Strategii ESG to „Świadoma organizacja”. Co oznacza?

Stawiamy na transparentność i odpowiedzialność oraz efektywne zarządzanie kwestiami ESG. Dlatego nasz najnowszy Raport ESG powstał w dialogu z naszymi interesariuszami. Chcieliśmy w nim pokazać, co jest ważne nie tylko z perspektywy BOŚ, lecz także z punktu widzenia odbiorców z zewnątrz. Ponadto wdrożyliśmy Standardy ESG dla dostawców Banku. To fundament, na którym chcemy budować i utrzymywać relacje oparte na uczciwości, zaufaniu i współodpowiedzialności za praktyki biznesowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki w biznesie, troski o pracowników oraz dbałości o środowisko naturalne na wszystkich etapach naszej działalności. Każdy potencjalny dostawca, który bierze udział w postępowaniu zakupowym lub realizuje umowy z BOŚ, zobowiązuje się działać zgodnie ze standardami oraz dążyć do tego, aby jego podwykonawcy również ich przestrzegali. W ramach umów zakupowych zawartych w 2022 r. na respektowanie standardów zgodzili się wszyscy dostawcy. Takie podejście przynosi korzyści zarówno nam, jak i naszym dostawcom, a także naszemu otoczeniu społecznemu i biznesowemu.

Strategia została opracowana na lata 2021–2023. Czy Bank pracuje nad kolejną?

Tak, w drugiej połowie roku zostanie opublikowana aktualizacja Strategii ESG uwzględniająca nowy horyzont czasowy i kontynuację ambitnych działań banku na ścieżce zrównoważonego rozwoju.

Działania na rzecz ochrony środowiska i ich raportowanie nie są dla was nowością.

Owszem, od lat 90., a więc na długo przed tym, jak raportowanie ESG stało się obowiązkowe, publikowaliśmy raporty ekologiczne. Co roku pokazywaliśmy w nich efekty naszego zaangażowania w finansowanie ochrony środowiska. Jesteśmy pierwszym bankiem w Polsce, który podjął się wyliczenia emisji związanych ze swoją działalnością – projekt został zrealizowany już w 2007 r.! Mamy więc ugruntowane doświadczenie. Ale nie spoczywamy na laurach, pracując nad dostosowaniem swoich ujawnień pozafinansowych do najnowszych standardów.

Czy BOŚ Bank może się pochwalić jakimiś sukcesami w związku z realizacją ESG?

W 2021 r., a potem w 2022 r. poddaliśmy się ocenie agencji Morningstar Sustainalytics zajmującej się badaniami i ocenami z obszaru ESG, a także dostarczaniem danych wspierających inwestorów na całym świecie w rozwijaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych strategii inwestycyjnych. Za pierwszym razem uzyskaliśmy ocenę ESG Risk na poziomie 19,9. Rok później poprawiliśmy ten już i tak dobry wynik, osiągając 14,2. To oznacza, że ryzyko ESG uznano w naszym przypadku za niskie. I w 2021 r., i w 2022 r. znaleźliśmy się na podium najlepiej ocenionych banków w Polsce. Oprócz tego, w 2022 r. znaleźliśmy się wśród 9 proc. najlepiej ocenianych banków na świecie i w gronie 8 proc. najlepiej ocenianych globalnie firm. Rok wcześniej było to odpowiednio 18 proc. i 23 proc. Zanotowaliśmy zatem istotny awans.

Ratingom w zakresie ESG zarzuca się rozbieżności. Czy to znaczące utrudnienie dla firm?

Na rynku funkcjonuje dziś wiele agencji oceniających firmy pod kątem ESG. Problem w tym, że nie ujawniają one szczegółów swoich metodyk weryfikacji i oceny firm. Są takie, które skupiają się na publicznie dostępnych informacjach, jak i takie, które przed wydaniem werdyktu prowadzą dialog z przedsiębiorcami, by pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze. Firma może przez to otrzymać odmienne oceny w ratingach kilku agencji. To rodzi wątpliwości, czy ratingi ESG są faktycznie rzetelne i wiarygodne. Te problemy zostały już dostrzeżone na poziomie UE. Planuje się objęcie agencji ratingowych regulacjami i nadzorem, co zwiększy transparentność ich działań i wystawianych ocen.

Czy zatem branie udziału w ratingach ma sens?

Jak najbardziej. Udział w ocenie ratingowej renomowanej agencji pozwala zidentyfikować szereg szczegółowych kryteriów, które stanowią bazę i drogowskaz dla budowania długoterminowej, kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Pozwala to na przegląd działalności firmy w zakresie ESG i pozyskać wiedzę, w jakim kierunku dalej zmierzać, z czego zrezygnować, a co kontynuować i na co nowego postawić oraz w jakich obszarach.

Jaką dziś rolę odgrywają banki w zazielenianiu się biznesu i polskiej gospodarki?

Kluczową. Banki w dużej mierze decydują o przekierowywaniu kapitału na bardziej zrównoważone inwestycje. Budują świadomość na temat najważniejszych działań do podjęcia, m.in. poprzez stosowane polityki finansowania i oceny klientów i projektów. Banki wzięły na siebie współodpowiedzialność za transformację ekologiczną kraju. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby postawa samych banków nie była proekologiczna. Dlatego musimy zacząć od siebie, by być wzorem do naśladowania. BOŚ dzięki posiadanej ekspertyzie robi to już od lat.

Z roku na rok kurczy się pole dowolności w raportowaniu niefinansowym. Czy to dobrze?

Zdecydowanie tak. Ma to poprawić spójność, porównywalność i rzetelność ujawnianych danych, uczynić rynek bardziej transparentnym i przejrzystym, a w efekcie służyć wspieraniu rozwoju zielonej gospodarki. Cele te są bardzo ważne, jednak trudne do wcielenia w życie w złożonej rzeczywistości. Zarówno prawodawcy jak i podmioty raportujące muszą włożyć jeszcze wiele pracy, zanim ambitne cele ujednolicania raportowania niefinansowego będzie można uznać za osiągnięte.









