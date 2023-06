W obecnych niepewnych czasach, gdy polska gospodarka stoi w obliczu wyzwań jak rosnące koszty, spowolnienie, zmienność rynków i trudności z dostępem do tradycyjnych kredytów bankowych, coraz więcej przedsiębiorców szuka alternatywnych rozwiązań finansowych. Wśród nich faktoring jest jednym z najchętniej wybieranych narzędzi. Ale ewoluują też potrzeby samych klientów. Czego konkretnie poszukują w branży faktoringowej?

Wygoda, prostota i natychmiastowy dostęp do gotówki

W dynamicznej rzeczywistości biznesowej, jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stają przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności finansowej. Firmy potrzebują natychmiastowego i wygodnego dostępu do gotówki, aby móc szybko reagować na zmiany na rynku i finansować swoją działalność. Faktoring pozwala im na to, a w obliczu rosnących kosztów i trudności z dostępem do kredytów bankowych szybko zyskuje na popularności jako skuteczne oraz szybkie źródło gotówki. Do tego bez zbędnych formalności i „twardych” zabezpieczeń.

Elastyczność i indywidualne podejście

Każda firma ma swoje unikalne wyzwania i potrzeby. Dlatego klienci szukają usługodawców, którzy będą w stanie dostosować swoje usługi do specyfiki ich działalności i indywidualnych potrzeb. Elastyczność jest więc kolejnym elementem, na który zwracają uwagę klienci branży faktoringowej. Chodzi tutaj zarówno o warunki umowy faktoringowej, jak i o elastyczność w podejściu do klienta. To jest szczególnie istotne, gdy dostęp do kredytu bankowego jest ograniczony i firmy muszą polegać na innych formach finansowania.

Proces faktoringu może być skomplikowany, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają doświadczenia w zarządzaniu finansami. Dlatego przedsiębiorcyposzukują firm, które są w stanie im to wyjaśnić i pomóc zrozumieć, jak mogą wykorzystać faktoring na swoją korzyść. Firmy inwestujące w edukację swoich klientów, zyskują ich zaufanie i budują długotrwałe relacje. Takie podejście jest nieocenione dla mniejszych firm, które często nie są pewne, jak skorzystać z usług faktoringowych. Firmą faktoringową, która dużo wkłada w edukację przedsiębiorców jest Bibby Financial Services. Na swojej stronie faktor udostępnia różnego rodzaju analizy, porady biznesowe i księgowe, prowadzi także webinaria.

W dobie cyfryzacji biznesu, firmy oczekują, że proces faktoringu będzie też jak najbardziej uproszczony i zautomatyzowany. Technologia może znacznie ułatwić zarządzanie finansami firmy, dając jej więcej czasu na skupienie się na swojej podstawowej działalności. Klienci poszukują dostawców usług faktoringowych, którzy wykorzystują najnowocześniejsze technologie, aby uczynić proces faktoringu jak najprostszym i najbardziej efektywnym.

Partnerstwo biznesowe

Wreszcie, klienci poszukują firm faktoringowych, które są dla nich więcej niż tylko dostawcą usług. Oczekują, że firma faktoringowa będzie ich partnerem biznesowym, który zrozumie ich potrzeby, cele i pomoże im je osiągnąć. To oznacza transparentność, uczciwość, a przede wszystkim wspieranie długoterminowego wzrostu i rozwoju firmy. Na przykład Bibby Financial Services, oferuje nie tylko usługi faktoringowe, ale również wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem czy windykacji, dostarczając wartości dodanej, które pomagają firmom zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku

W obliczu rosnącej niepewności gospodarczej, przedsiębiorcy poszukują też bezpieczeństwa i pewności. Faktoring, oferując natychmiastowy dostęp do gotówki, zapewnia firmom poczucie bezpieczeństwa finansowego, co jest nieocenione w czasach gospodarczego spowolnienia. Ale przedsiębiorcy szukają też dostawców usług faktoringowych, którzy są stabilni finansowo i mają dobrą reputację na rynku. Dowodem zaufania, jakim Bibby Financial Services darzą przedsiębiorcy, jest przyznany już po raz czwarty tytuł Marki Godnej Zaufania. Wyróżnienie świadczy o tym, że przedsiębiorcy doceniają to, jak faktor nieustannie wspiera ich w utrzymywaniu płynności, rozwijaniu biznesu czy poszukiwaniu nowych rynków.

– Firmy szukają już nie tylko dostępu do szybkich pieniędzy, ale także personalizacji, doradztwo, technologicznej wydajności i partnerstwa. Dostawcy usług faktoringowych, którzy są w stanie zrozumieć i zaspokoić potrzeby swoich klientów, będą odgrywać kluczową rolę w przyszłości finansowania biznesu. Faktoring jest już bowiem nie tylko narzędziem finansowym, ale też prawdziwym motorem napędowym dla firm, umożliwiającym im skupienie się na tym, co robią najlepiej, podczas gdy specjaliści od faktoringu zajmują się finansami – podsumowuje Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży w Bibby Financial Services.

Firma faktoringowa staje się wtedy prawdziwym partnerem dla swoich klientów.

