Nowe zamówienia w przemyśle spadły o 4,5% r/r w kwietniu 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 21,1%, podał Urząd.

Zamówienia na eksport i wywóz wzrosły w kwietniu o 2,8% r/r i spadły o 21,8% w ujęciu miesięcznym.

"Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w kwietniu br. była mniejsza niż przed rokiem (o 4,5%, przy wzroście zamówień na eksport - o 2,8%). Znacznie obniżyły się w skali roku nowe zamówienia w podmiotach specjalizujących się w produkcji metali, chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów tekstylnych, papieru i wyrobów z papieru oraz urządzeń elektrycznych (spadki w granicach od ok. 25% do ok. 15%). Wysoki wzrost ich wartości odnotowano natomiast w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o ok. 40%); zacznie wyższe niż w kwietniu ub. roku były także nowe zamówienia w produkcji odzieży (o ok. 24%) oraz maszyn i urządzeń (o ok. 11%)" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

(ISBnews)