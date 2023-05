Cztery działające w Polsce klastry motoryzacyjne, skupiające w sumie ponad 400 firm i organizacji z tego sektora, zamierzają zacieśnić współpracę. Wspólne inicjatywy mają pomóc w wykorzystaniu szans związanych m.in. z transformacją w kierunku elektromobilności.

Podczas zorganizowanej we wtorek i środę w Jaworznie i Katowicach szóstej edycji International Automotive Business Meeting, list intencyjny o współpracy podpisali szefowie klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego oraz Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego.

Jak wyjaśnił PAP Łukasz Górecki, dyrektor działającego w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, cztery wiodące klastry faktycznie już współpracują, jednak wobec czekających branżę wyzwań zdecydowały o sformalizowaniu i zacieśnieniu współpracy.

„Postanowiliśmy zacieśnić współpracę, bo widzimy dużą rolę klastrów we wsparciu przemysłu motoryzacyjnego w przełomowym dla motoryzacji momencie, w którym jesteśmy dzisiaj. Widzimy tu swoją rolę i spodziewamy się, że połączenie siły czterech motoryzacyjnych klastrów da efekt synergii i spowoduje, że będziemy działać lepiej, bardzie efektywnie, z większą korzyścią dla naszych członków” – powiedział dyrektor.

Silesia Automotive & Advanced Manufacturing to największy klaster motoryzacyjny w Polsce, skupiający prawie 200 uczestników, w tym ponad 120 firm motoryzacyjnych. Podstawowym działaniem klastra jest budowanie i promowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a także pomiędzy firmami a otoczeniem biznesowym i naukowym.

„Podpisane porozumienie jest formalizacją naszej współpracy i sygnałem, że klastry nie tylko promują współpracę, ale i same współpracują. To pierwszy krok i wstęp do konkretnych działań, służących wzmocnieniu przemysłu motoryzacyjnego w Polsce” – dodał dyr. Górecki.

Prezes KSSE Janusz Michałek ocenił, że aktywnie działające klastry motoryzacyjne są ważnym wsparciem w dokonującej się transformacji przemysłu motoryzacyjnego, zaś pogłębienie współpracy ma pomóc w sprostaniu wyzwaniom, przed jakimi stoi branża, odchodząca od napędów spalinowych na rzecz elektrycznych czy wodorowych.

„Przemysł motoryzacyjny jest obecnie w procesie największej od stu lat transformacji. Silny trend w kierunku ekologicznej produkcji, zeroemisyjnego transportu oraz dynamiczny rozwój nowych technologii cyfrowych zmienia produkty, jakie wytwarzają firmy branży motoryzacyjnej, i sposób ich wytwarzania. To ogromne wyzwanie, rodzące szanse, ale także zagrożenia” – wyjaśnił prezes Katowickiej SSE.

Rozpoczęta we wtorek w Jaworznie i kontynuowana w środę w Katowicach szósta edycja International Automotive Business Meeting, podczas której cztery klastry podpisały list intencyjny o współpracy, to dwudniowe wydarzenie motoryzacyjne, podczas którego eksperci i praktycy z branży automotive z Europy Środkowo-Wschodniej wymieniają się doświadczeniami i dyskutują o trendach w motoryzacji.

Jak podano podczas konferencji, z roczną wartością eksportu rzędu 12,3 mld dol., Polska jest dziesiątym na świecie eksporterem części motoryzacyjnych. Jednak 8 na 10 części używanych w samochodzie z napędem spalinowym, nie będzie potrzebnych w aucie elektrycznym lub będzie wymagało znaczących zmian. Dla firm oznacza to konieczność elastyczności, stwarza też szansę na budowę nowych łańcuchów dostaw.

„Dotychczas przemysł motoryzacyjny był dosyć mocno hermetyczny i usystematyzowany, ale rewolucja związana z trendem mobilności bezemisyjnej powoduje, że wiele firm ma szanse na wejście do nowych łańcuchów dostaw, które budują się – jak widzimy chociażby na przykładzie Izery – właśnie teraz” – podsumował dyr. Łukasz Górecki z klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Polskie klastry aktywnie działają także w Europejskiej Sieci Klastrów Motoryzacyjnych - stowarzyszeniu skupiającym 26 klastrów z 13 krajów Europy. W środę w Katowicach reprezentanci tych klastrów dyskutują o strategii sieci na kolejne lata.(PAP)

mab/ amac/