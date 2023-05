PKN Orlen odnotował 33 488 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 11 122 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skonsolidowany zysk netto przed odpisami aktualizującymi netto wyniósł w ub.r. 39 960 mln zł wobec 10 377 mln zł zysku rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto w tym ujęciu wyniósł 35 331 mln zł w 2022 r.

"W 2022 r. sfinalizowaliśmy budowę koncernu multienergetycznego poprzez połączenie z Grupą Lotos i PGNiG, a wcześniej także z Grupą Energa. Tym samym stworzyliśmy największą w Europie Środkowej grupę paliwowo-energetyczną, która pod względem przychodów znajduje się wśród 150 największych firm na świecie, obsługuje ponad 100 mln klientów i zatrudnia blisko 65 tys. pracowników" - napisał prezes Daniel Obajtek w liście dołączonym do raportu.

Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 41 093 mln zł wobec 13 870 mln zł zysku rok wcześniej, w tym zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Lotos i Grupy PGNiG wyniósł w ub.r. 14 166 mln zł, zaś zysk z działalności operacyjnej oczyszczony o zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Lotos i Grupy PGNiG sięgnął 26 927 mln zł, podano w raporcie.

Zysk EBITDA wyniósł 48 009 mln zł wobec 19 211 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej; zysk EBITDA oczyszczony o zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Lotos i Grupy PGNiG wyniósł w ub.r. 33 843 mln zł.

Zysk EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto sięgnął w ub.r. 54 339 mln zł wobec 18 400 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277 564 mln zł w 2022 r. wobec 131 341 mln zł rok wcześniej.

"Połączenie spółek dało nam solidną bazę do rozwoju i realizacji strategicznych projektów, kluczowych dla przyszłości Grupy Orlen i polskiej gospodarki. Inwestujemy wypracowane zyski. Tylko w minionym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczyliśmy, już jako jedna grupa, rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku wzrośnie ona aż do ponad 36 mld zł. To ogromne środki, które w dużej mierze skierowane są na skuteczną transformację energetyczną, w tym rozwój energetyki odnawialnej oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej" - napisał też Obajtek.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 27 262 mln zł wobec 8 398 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)