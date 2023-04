Karina Oborska-Bałkowiec, założycielka Unicornbeauty, pracowała wcześniej przez kilkanaście lat na stanowisku menedżerskim w domu mediowym, gdzie zarządzała dużą grupą ludzi. Chciała jednak sprawdzić się we własnym biznesie. Zdecydowała się założyć wraz z mężem, który pracuje w sektorze informatycznym, sklep internetowy.

– Pomyślałam, że skoro dobrze znam się na kosmetykach, będziemy sprzedawać tego typu asortyment. Bardzo lubimy podróżować po Azji, byliśmy w Korei, Japonii. Zafascynował mnie azjatycki rytuał pielęgnacyjny i tamtejsze kosmetyki. Urzeczona nimi nastawiłam się w pierwszym momencie na sprzedaż kosmetyków z Azji. Ostatecznie jednak odeszliśmy od tej filozofii, nie ograniczamy się już tylko do tej grupy produktów. Natomiast cały czas jesteśmy mocno skupieni na pielęgnacji – mówi założycielka firmy.

Początkowo próbowała godzić etat z własnym biznesem, ale prowadzenie sklepu online okazało się bardziej skomplikowane i czasochłonne, niż pierwotnie zakładała. Ostatecznie zrezygnowała z pracy i poświęciła się biznesowi. Mąż ją wspiera, jednak cały czas pracuje równolegle w innej firmie.

Nie tylko internet

Przez pięć lat istnienia firmy dużo się w niej zmieniało. Początkowo korzystano z outsourcingu usług magazynowych. Z czasem, między innymi ze względu na wysokie koszty takiego rozwiązania, właściciele wynajęli biuro i stworzyli własny magazyn. W kolejnych etapach kilka razy zamieniali biuro na większe. Teraz firma liczy już pięć osób zatrudnionych na stałe, ma też grono współpracowników.

Przez lata funkcjonowania sklep pozyskał grupę wiernych klientów. Mimo w pełni funkcjonalnej, bardzo sprawnie działającej strony wielu z nich dzwoni do firmy, żeby podtrzymać realny kontakt, nie brakuje także tych, którzy odwiedzają warszawskie biuro, żeby złożyć zamówienie bezpośrednio. Kupujących jest coraz więcej, poszerza się oferta sklepu. Firma sprzedaje produkty nie tylko do odbiorców końcowych, lecz także do innych firm. Jest wyłącznym dystrybutorem dwóch marek. Jedną stworzyła sama, druga to marka koreańska.

– Od tego roku zaczęliśmy intensywniej prowadzić sprzedaż do sklepów, notujemy wyraźne wzrosty rok do roku. To budujące, tym bardziej że działamy w dość trudnym otoczeniu, wokół dużo mówi się o kryzysie – mówi Karina Oborska-Bałkowiec.

Akcent na logistykę

Mocną stroną sklepu jest logistyka. To właśnie w tej kategorii, niezależnie od zdobycia tytułu laureata konkursu „E-commerce Jutra”, została wyróżniona.

– Mamy bardzo szybką dostawę, klienci to doceniają. Świadczą o tym choćby ich komentarze, w których chwalą sobie dostawę ekspresową, w ramach której wysyłka realizowana jest do 24 godzin. Sprawny proces logistyczny, obsługa klienta – to z pewnością nas wyróżnia – mówi właścicielka.

Firma wpisuje się też w trendy prośrodowiskowe. Produkty są pakowane ekologicznie. Z roku na rok rośnie w tym zakresie świadomość klientów, którzy zaczęli doceniać tego typu działania. Początkowo do wysyłek używano folii, teraz filozofia jest już zupełnie inna. Sklep pakuje towar do kartonów, stosuje taśmy papierowe, wykorzystuje ekologiczny wypełniacz, skropak, który jest biodegradowalny.

Unicornbeauty to nie tylko sprzedaż. Właściciele stawiają na komunikację, edukację i budowanie świadomych nawyków użytkowania kosmetyków.

– Wierzymy, że jest to jeden z najistotniejszych elementów do walki z pierwszymi oznakami starzenia się oraz z czynnikami zewnętrznymi, na które jesteśmy narażeni. Asortyment, jaki oferujemy, jest rezultatem doboru produktów pod kątem wysokiej jakości, bezpiecznego składu oraz nietestowania na zwierzętach – mów Karina Oborska-Bałkowiec.

Klienci mają możliwość korzystania z bloga, w którym pojawiają się informacje dotyczące m.in. problemów z cerą, składu i działania różnych produktów, pielęgnacji dla kobiet w ciąży itd. Rozwinięta jest też komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych, sklep ma swoje konto na Facebooku i Instagramie. Dużą wagę właściciele sklepu przykładają do kwestii estetycznych, dzięki czemu oferta jest prezentowana w sposób atrakcyjny, przejrzysty i praktyczny.

Czy prowadzenie własnej firmy jest bardziej czasochłonne niż praca na etacie? W przypadku właścicielki Unicornbeauty, która wcześniej była zatrudniona w domu mediowym, nie. Poprzednie jej zajęcie było niezwykle absorbujące, pracowała intensywnie również w weekendy, była odpowiedzialna za duży zespół. Założenie własnego biznesu również wymaga czasu i poświecenia, ale do własnej firmy podchodzi się inaczej.

– To ogromna satysfakcja tworzyć coś z sukcesem. Biznes się rozwija, bardzo nas to cieszy – mówi założycielka firmy.

