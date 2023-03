W Amazon kobiet nie brakuje, zarówno wśród pracowników początkowego szczebla, jak i na stanowiskach kierowniczych – wszystkie mają możliwość rozwijania swoich zawodowych ścieżek. Stanowią też inspirację dla innych pań do pokonywania barier i udowadniania, że kompetencje nie mają płci.

Kobieta na czele centrum logistycznego

Hanna Ziarkowska z Amazon jest związana od ośmiu lat. Jak przyznaje, nie zastanawiała się długo nad przyjęciem oferty, gdy otrzymała propozycję pracy w tej firmie. Zwłaszcza że jest wielką fanką literatury i czytnika Kindle. Mogła więc związać się z pracodawcą, którego ceni. I z perspektywy czasu nie żałuje. Przyznaje, że ta praca jest pełna wyzwań, ale też zapewnia rozwój oraz pozwala spełnić się zawodowo. A wie, co mówi, bo przeszła przez kolejne szczeble kariery.

Hanna Ziarkowska zaczęła pracę w Amazon w podpoznańskich Sadach i pokonując poszczególne etapy zawodowej ścieżki, została m.in. członkinią centralnego zespołu odpowiadającego za otwieranie nowych centrów w Europie, np. w Łodzi i Gliwicach. Na nowym stanowisku brakowało jej jednak bezpośredniego kontaktu z ludźmi, którzy, jak mówi, nie tylko ją motywują, lecz także inspirują do dalszego działania. Dlatego bardzo chciała wrócić do miejsca, w którym zaczynała. Po latach to się udało – rozpoczęła pracę jako zarządzająca centrum dystrybucyjnym w Sadach k. Poznania. Tym samym została jedną z pierwszych kobiet zarządzających centrum Amazon. Dziś Hanna Ziarkowska stoi na czele centrum logistycznego w Sosnowcu, odpowiadając za jego sprawne działanie i relacje pracownicze. W spełnianiu się w tej roli pomagają jej szkolenia, w których bierze udział. Jak opowiada, struktura operacyjna, którą zarządza, opiera się na bardzo różnorodnych kompetencyjnie zespołach. – Amazon to zróżnicowane miejsce pracy. Zatrudniamy zarówno osoby zaraz po szkole, jak i dojrzałe, z doświadczeniem i ze stażem, do tego różnej płci, w różnym wieku, wywodzące się z różnych kultur i środowisk – opisuje Hanna Ziarkowska. – To dla mnie spore wyzwanie, ale i szansa na kreatywne podejście do zadań wykonywanych przez osoby mogące mieć zupełnie różne punkty widzenia na tę samą kwestię – przyznaje. By lepiej sobie z tym wyzwaniem radzić na co dzień, uczestniczyła m.in. w wielu programach rozwojowych przeznaczonych dla pracowników wyższych szczebli i wspierających m.in. kompetencje miękkie – coachingowe czy mentoringowe. Stara się też aktywnie wspomagać poszczególne zespoły, w czym pomaga jej wiedza pozyskana na szkoleniach organizowanych przez Amazon. Angażuje się też w rozwój zawodowy kobiet zatrudnionych w centrach logistycznych. Zainicjowała programy, które mają rozwijać wśród nich kolejne talenty.

Przyznaje, że pracując w Amazon, nauczyła się wiele nie tylko jako pracownik, lecz także człowiek. A kreatywność i zaradność, które wyniosła z pracy, wykorzystuje również w innych obszarach życia.

Nauka i praktyka to podstawy

W tym samym roku co Hanna Ziarkowska swoją przygodę z Amazon rozpoczęła Anna Kaczyńska, absolwentka czterech kierunków studiów, w tym licencjackich z administracji i prawa, magisterskich z zarządzania jakością oraz MBA z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Jak przyznaje, każdy jest bardzo przydatny w codziennej pracy, bo pozwala dobrze zrozumieć biznes. Zaczęła od stanowiska menedżerskiego, zarządzając grupą 150 pracowników. Z każdym rokiem sukcesywnie zwiększała swoje kompetencje. Po ośmiu latach awansowała na dyrektorkę odpowiedzialną za funkcjonowanie robotycznego centrum logistycznego w Świebodzinie, gdzie pomocna okazała się wiedza pozyskana w centrum operacyjnym Amazon w Kołbaskowie k. Szczecina. To tam przez cztery lata pracowała bowiem z technologią Amazon Robotics. Dowiedziała się, jak nią zarządzać, ale i wykorzystywać jej potencjał czy inspirować się nią do dalszego usprawniania procesów logistycznych.

Dziś Anna Kaczyńska kieruje dziesięciokrotnie większym zespołem. Jak ocenia po latach, w firmie udaje się jej realizować swój główny zawodowy cel. A jest nim ciągłe poszerzanie kompetencji. – Zależy mi oczywiście na osobistym rozwoju, jednak, co ważne, realizuję ten cel, gdy rozwija się zespół, którym zarządzam – przekonuje Anna Kaczyńska. – Wiem, jaką to daje satysfakcję, i chciałabym, aby każdy z moich pracowników także ją miał – dodaje. W szlifowaniu talentów zarówno jej, jak i wielu innym kobietom pracującym w Amazon od lat pomaga program mentoringowy stworzony w firmie. Jak mówi Anna Kaczyńska, mentorzy obok przełożonych odegrali ogromną rolę w tym, jak potoczyła się jej kariera zawodowa. Dziś jako doświadczona menedżerka chętnie udziela cennych rad osobom, które myślą o związaniu swojej zawodowej przyszłości z Amazon.

Program mentoringowy Amazon powstał w celu ułatwienia i zachęcenia pracownic do rozwoju umiejętności. Wpisuje się w filozofię Amazon, która zakłada bycie najlepszym pracodawcą na świecie (Strive to be Earth’s Best Employer). Koncentruje się na takich obszarach, jak zasady przywództwa, kultura organizacyjna firmy, a także umiejętności funkcjonalne i techniczne. Program może trwać nawet sześć miesięcy, ale istnieje możliwość jednorazowej sesji mentoringowej.

Inną propozycją dla kobiet zatrudnionych w Amazon i zainteresowanych dalszym rozwojem kompetencji jest Program Rozwoju Przywództwa Operacyjnego (Pathways Operations Manager Programme). Opiera się on na pracy w różnych działach centrów logistycznych i czerpaniu z niej wiedzy i umiejętności dotyczących procesów charakterystycznych dla poszczególnych typów centrów logistycznych.

Łamiemy stereotypy w ICT

Amazon to firma, która wierzy w potencjał kobiet. Z tego powodu stara się stworzyć im jak najlepsze warunki do pracy i rozwoju zawodowego również w branży ICT. Wystarczy wspomnieć, że w centrach naukowo-badawczych Amazon Development Center Poland (ADCP) nad kolejnymi technologicznymi innowacjami pracują zespoły składające się z polskich inżynierek oraz inżynierów, programistek i programistów, naukowczyń i naukowców, którzy lokalnie, w Polsce, tworzą rozwiązania o globalnym zasięgu. Zespół ADCP prowadzi też program stażowy i angażuje się w liczne działania promujące wśród kobiet rozwój umiejętności z obszaru ICT, stereotypowo kojarzonych z mężczyznami. – Widzimy, że wciąż pokutuje mit, iż branża technologiczna jest zarezerwowana dla mężczyzn, co utrudnia młodym kobietom wybór takiej ścieżki kariery. Amazon wierzy w potencjał kobiet, dlatego nieustannie zachęca je do zawodowego rozwoju w branży ICT, a program „Girls Do Engineering” jest idealnym przykładem tego typu działań – mówi Ewa Kolczyk, Senior Software Development Manager w ADCP.

W ramach programu „Girls Do Engineering” Amazon po raz kolejny otworzył przed kobietami drzwi do technologicznego świata, przekonując, że inżynieria ma wśród nich duży potencjał, i zachęcając tym samym uczennice średnich szkół z Trójmiasta do wyboru kariery w branży IT. Tu najważniejsze jest przekonanie, że świat nowych technologii jest otwarty dla kobiet i swobodnie mogą one wiązać z nim swoją zawodową przyszłość.

Program nie tylko stwarza możliwość nabycia kompetencji twardych i miękkich, lecz także wzmacnia w dziewczynach poczucie własnej wartości oraz rozwija wewnętrzną motywację do rozwoju. Uczestniczki pod okiem ekspertów mogą wykazać się umiejętnościami z zakresu projektowania oraz podstaw programowania. Biorą też udział w warsztatach, konsultacjach i spotkaniach indywidualnych, dzięki czemu mogą testować najnowsze rozwiązania technologiczne dostępne na rynku i mają szansę poznać od kulis pracę w branży ICT.

– W Amazon wierzymy w moc różnorodnych zespołów. Żeby mieć tę szansę, potrzebujemy więcej dziewcząt, które kończą inżynierskie kierunki studiów. Dlatego program jest dedykowany uczennicom szkół średnich, aby pokazać, że branża technologiczna jest dla nich, a one są świetne w tym, co robią – dodaje Ewa Kolczyk.

W trzeciej edycji programu „Girls do Engineering”, zorganizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, 24 dziewczęta przez kilka tygodni uczestniczyły w warsztatach rozwijających myślenie projektowe, umiejętności programistyczne i ćwiczyły kompetencje miękkie. Uczyły się również pracy zespołowej, wspólnie tworząc prototypy aplikacji mobilnych. Odbyły sesje mentoringowe z inżynierkami i inżynierami z branży IT, spotkały się z pracowniczkami Amazon oraz odwiedziły Politechnikę Gdańską. Wzięły też udział w spotkaniu z Martą Młyńską, trenerką działającą w obszarze edukacji i rozwoju osobistego. Uczestnictwo w programie było poza tym okazją do odwiedzenia showroomu Alexy i przetestowania funkcjonalności asystenta głosowego w praktyce. Udział w inicjatywie „Girls Do Engineering” jest bezpłatny, lecz liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Dotychczas z programu skorzystały 42 uczennice trójmiejskich szkół średnich.

Ludzie to największy kapitał

Starania Amazon o to, by być pracodawcą pierwszego wyboru dla osób o bardzo zróżnicowanych kompetencjach i doświadczeniu, są doceniane przez niezależne instytucje. Przykładem jest m.in. przyznanie firmie tytułu Top Employer 2023. To nie pierwszy raz, kiedy Amazon otrzymał ten certyfikat. Został też nim wyróżniony w 2022 r. To potwierdza, że firma proaktywnie działa na rzecz pracowników, troszcząc się o jakość środowiska pracy i możliwości rozwoju.

