Jaka jest kobieta pełniąca tak niezwykle ważne stanowisko w strukturach firmy?

Bardzo nieszablonowa jak na typowe wyobrażenie kobiety sukcesu, której profesjonalizm nie pozwala na wrażliwość. Przyjęło się sądzić, iż istnieje pewien algorytm ludzi biznesu, w którym wszystko jest oparte na chłodnej logice, a ludzi czyta się, przypisując im pewne kategorie (omawiane na szkoleniach).

W moim przypadku inteligencja emocjonalna łączy się z intelektem, wrażliwość nie jest wadą, a zaletą. Invest Komfort docenia we mnie nie tylko cechy lidera, menadżera, inżyniera czy wizjonera. Dla firmy moja umiejętność spoglądania na projekty z perspektywy emocji, jakie wywołują, jest tak samo ważna jak umiejętność oceny projektu pod kątami biznesowym, technicznym czy formalnym. Z emocji rodzą się pasja, determinacja, wyjątkowość i sukces. Moim sukcesem jest to, że jestem spełniona, szczęśliwa i znajduję się w miejscu, w którym chcę być.

Za co odpowiada dyrektor ds. przygotowywania projektów?

Stoję na czele dwóch zespołów zajmujących się szerokim spektrum zadań związanych z przygotowaniem poszczególnych projektów. Pierwszy z nich to nadzorujący cały proces organizacyjny inwestycji dział przygotowania projektów. Jego zadaniem jest dbałość o wypełnienie szeregu restrykcyjnych wymagań planistycznych, ustawowych, konserwatorskich oraz naszych wewnętrznych celów projektu aż do momentu uzyskania pozwolenia na budowę. Drugi to dział kształtowania produktu. To niezwykle innowacyjna komórka na tle struktur firm deweloperskich! To w niej powstają wszystkie unikatowe rozwiązania, z których słynie Invest Komfort – np. starannie dobrane do charakteru inwestycji projekty wnętrz, pomysły na nieszablonowe udogodnienia dla mieszkańców czy plany krajobrazowe. Wszystko, co świadczy o najwyższej jakości oraz niepowtarzalności każdej z naszych lokalizacji, tak cenionej przez klientów – począwszy od ogólnej wizji, a na najmniejszym detalu kończąc – jest kreowane właśnie w zespołach, których jestem liderką.

Czyli kieruje pani pracą ludzi o bardzo różnorodnych kompetencjach?

Pracujemy wspólnie nad wypracowywaniem najlepszych i oryginalnych rozwiązań dla każdego projektu. Nasz zespół stanowią wysokiej klasy eksperci specjalizujący się w wielu dziedzinach niezbędnych do zrealizowania koncepcji na najwyższym poziomie. Oczywiście, często się spieramy i dyskutujemy – w gronie tak wielu barwnych osobowości o konkretnych kompetencjach to nieuniknione. W atmosferze ciągle nam towarzyszącego twórczego fermentu powstają najlepsze pomysły! Jako lider muszę nadać tej wymianie myśli określony kierunek oraz konsekwentnie go realizować.

Czy bycie kobietą pomaga w zarządzaniu ludźmi?

Oczywiście! W mojej codziennej pracy wykorzystuję właściwe naturze kobiecej cechy, takie jak wrażliwość, intuicja, wyobraźnia czy empatia. Myślę, że niezwykle cenna jest też wielozadaniowość, w czym – jak wiadomo – my, kobiety, się specjalizujemy. Siłą kobiet jest umiejętność elastycznego radzenia sobie ze wszystkimi wyzwaniami! Oprócz koordynacji całego bardzo sprecyzowanego procesu projektowania muszę również dbać o poszerzanie granic myśli całego zespołu, formowanie nowych rozwiązań i tworzenie w ten sposób wartości dla użytkownika. Czyli szukać inspiracji i inspirować. Gdy siedzimy nad przysłowiową kartką papieru, naszym celem jest wykreowanie wizji oraz charakteru przyszłej inwestycji tak, by była niepowtarzalna i idealnie wpisywała się w kontekst lokalizacji czy innych elementów zastanych, a w konsekwencji – oczekiwań klientów. Wymaga to wcielenia się w rolę przyszłego mieszkańca, nadania mu pewnych cech osobowości, a następnie ciągłych wizyt podczas realizacji inwestycji oraz czucia i nieustającego analizowania przestrzeni przez jego pryzmat. Podsumowując – musimy zaprojektować pewien styl życia, a moim obowiązkiem jest absolutnie się z nim utożsamić, aby w szczery sposób nadać naszej pracy kierunek, impuls, który rozejdzie się przez wszystkie fazy projektu i pozwoli, dzięki bardzo profesjonalnym zasobom Invest Komfort, zrealizować początkowy scenariusz. Kreując rzeczywistość, przez cały czas dbam więc, aby w przyszłości firma znalazła się w miejscu, do którego zmierza.

Czy pani zdaniem kobiety sprawdzają się w sektorach biznesu postrzeganych jako typowo męskie?

O pozycji kobiet w sektorze deweloperskim mogę mówić na przykładzie Invest Komfort – firmy, w której spędziłam niemal 20 lat. Jednym z powodów mojej długoletniej pracy tutaj jest właśnie unikatowe podejście właścicieli i kadry zarządzającej do postrzegania biznesu. U nas liczą się kompetencje, uczciwość, jakość oraz chęć ciągłego rozwoju. To doskonałe miejsce pracy dla kobiet, oparte na wzajemnym szacunku i uzupełnianiu się wielu indywidualności bez względu na płeć czy wiek. W Invest Komfort kobiety z wielkimi sukcesami kierują działami, bez których nie udałoby się stworzyć tak prężnie działającej firmy, czego wszyscy mamy świadomość. Za human resources odpowiada Magda Eljasz, a działem nieruchomości, w którego gestii leży pomnażanie naszego banku gruntów, kieruje Malgorzata Lewandowska.

Czy to trend, czy nowa jakość w segmencie deweloperskimi?

W Invest Komfort to absolutna norma! Sukces firmy oraz realizacja nawet najbardziej śmiałych wizji tkwi w ogromnej inteligencji emocjonalnej osób nią zarządzających. U nas nie tylko się krzyżują, lecz także doskonale przenikają różnorodne umiejętności – techniczne czy analityczne z wrażliwością, wyczuciem detalu, wyobraźnią… Dzięki codziennej możliwości wykorzystywania maksimum swoich kompetencji wszyscy ciągle przełamujemy własne granice. W ten sposób stale poszerzamy spektrum firmowych narzędzi, które czynią naszą pracę tak perfekcyjną w każdym szczególe. Wracając zaś do roli kobiet – z wieloletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że nikt tak nie zadba o najmniejsze detale jak właśnie my! W powiedzeniu o dopieszczeniu kobiecą ręką jest szczera prawda. W naszej naturze tkwi dbałość o bezpieczeństwo i domowe ognisko, tak więc podczas całego procesu realizacyjnego w Invest Komfort dbamy o każdy drobiazg, jakby chodziło o nasz własny dom! W dążeniu do idealnego obrazu każdej inwestycji bardzo często zapraszamy więc do współpracy panie – np. architektki czy architektki wnętrz. Za adaptację krajobrazu i dopełnienie koncepcji architektonicznych odpowiednio dobranymi elementami zieleni w wielu naszych inwestycjach odpowiada Małgorzata Sobótka ze Studia Krajobraz. Małgosia potrafi godzinami studiować stare księgi czy ryciny po to, by nasadzenia ściśle odpowiadały koncepcji i historii miejsca. Co więcej – do ostatniej chwili można ją spotkać przy pracy, tak by wszystko idealnie współgrało. Kolejną niezwykle ważną cechą jest umiejętność komunikowania się na poziome abstrakcji. Kobiety doskonale potrafią przełożyć jakiś wykreowany w głowie szczegół na słowa, a następnie – język techniczny! A to podstawa naszej filozofii działania! Mam nadzieję, że siła kobiet i ich możliwości będą coraz bardziej docenianie. Invest Komfort – jak widać – realizuje tę ideę od lat.

Artykuł pochodzi z dodatku Kobiety w Biznesie