Ale nawet przekroczenie ustalonych progów nie pogrąży finansowo Polaków, rząd wprowadził bowiem ceny maksymalne za energię, które będą obowiązywać tych, którzy nie zmieszczą się we wskazanych limitach. Nie będą one wyższe niż 69 gr za 1 kWh. Dodatkowe wsparcie przysługuje gospodarstwom domowym, które ogrzewają się prądem. Mogą one liczyć na 1 tys. zł zasiłku, jeśli ich zużycie wynosi maksymalnie 5 MWh, oraz na 1500 zł, gdy zużycie przekracza 5 MWh.

Poza wpływem rosnących cen surowców, szczególnie gazu, do wzrostu cen prądu przyczyniają się też notowania praw do emisji dwutlenku węgla. Między styczniem a grudniem 2021 r. podrożały one z 30 do 90 euro za 1 t. W 2002 r. cena uprawnień do emisji tony dwutlenku węgla pozostała wysoka i wynosiła ok. 85 euro. Obecnie jest to mniej więcej aż 97 euro.