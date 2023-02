"Informujemy, że z uwagi na nowe wyzwania zawodowe z dniem 7 kwietnia br. pan Maciej Wilk przestanie pełnić funkcję członka zarządu ds. operacyjnych" - przekazał LOT.

Wilk był związany z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT od 2010 roku, gdy jako konsultant PwC Polska przygotowywał Plan Restrukturyzacji LOT-u na potrzeby postępowania przed Komisją Europejską. W 2013 roku dołączył do spółki i objął funkcję dyrektora biura planowania i kontrolingu. W 2016 roku jako prokurent uczestniczył w opracowaniu strategii rentownego wzrostu LOT na lata 2016-2020, której realizacja została następnie uhonorowana w 2019 r. przez światową branżę lotniczą nagrodą "CAPA Turnaround of the year". Odpowiadał również za wybór nowej floty samolotów.

W 2017 r. Wilk objął bezpośredni nadzór nad obszarem operacyjnym LOT, w tym w szczególności nad kwestiami związanymi z bezpieczeństwem oraz jakością operacji lotniczych.

Pod koniec grudnia ub.r. rady nadzorcze Polskich Linii Lotniczych LOT i Polskiej Grupy Lotniczej odwołały Rafała Milczarskiego z funkcji prezesa obu spółek. Prezes PLL LOT została Katarzyna Lewandowska. Oprócz niej w zarządzie LOT-u zasiadają: członek zarządu ds. handlowych Michał Fijoł, Katarzyna Piskorz odpowiedzialna za sprawy korporacyjne i Paweł Rozkrut odpowiedzialny za sprawy finansowe.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem z 30,7 proc. jest Polska Grupa Lotnicza. PGL należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

