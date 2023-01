Informując w czwartek o rozszerzeniu sieci stacji paliw Grupy Orlen w Niemczech, PKN Orlen zapowiedział, że „17 nowoczesnych, samoobsługowych stacji zostanie przejętych od austriackiej sieci OMV”.

„Grupa Orlen finalizuje zakup 17 stacji paliw w południowych Niemczech, w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii” - ogłosił w komunikacie PKN Orlen. Koncern podkreślił przy tym, że realizacja transakcji powiększy jego niemiecką sieć do 604 obiektów i uzupełni jej geograficzny zasięg, gdyż dotychczas stacje paliwowe Grupy Orlen zlokalizowane były przede wszystkim w zachodnich i północnych krajach związkowych.

Jak zaznaczył PKN Orlen, transakcja będzie przeprowadzona ze środków pozyskanych ze sprzedaży części stacji Lotos, których zbycie było jednym z warunków zaradczych Komisji Europejskiej. Według koncernu zakup stacji ma zostać sfinalizowany do końca lutego, po uzyskaniu m.in. zgody niemieckiego urzędu antymonopolowego.

„Finalizujemy zakup 17 stacji w południowych Niemczech. Transakcję finansujemy ze środków pozyskanych ze sprzedaży części stacji Lotosu. Dzięki temu przyspieszamy rozwój niemieckiej sieci i uzupełniamy jej dostępność o południowe landy, gdzie dotychczas nie byliśmy silnie obecni” - oznajmił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w czwartkowym wpisie na Twitterze.

Z kolei w komunikacie koncernu Obajtek zwrócił uwagę, że w swojej strategii Grupa Orlen wyraźnie zapowiadała powiększanie zagranicznej sieci stacji paliwowych i konsekwentnie realizuje te założenia. „Środki, które pozyskaliśmy ze sprzedaży części stacji Lotosu, inwestujemy teraz także w Niemczech” - zaznaczył prezes PKN Orlen.

Koncern podkreślił w komunikacie, że finalizacja transakcji oznacza, iż Grupa Orlen umocni się na 6. pozycji wśród największych operatorów stacji paliw w Niemczech.

Jak podał PKN Orlen, 12 spośród 17 obiektów na południu Niemiec, które obejmie transakcja, znajduje się na terenach dyskontów sieci Aldi Sued. „Format stacji umożliwia klientom nabywanie wysokiej jakości paliwa i płatność za nie bezpośrednio przy dystrybutorze. Proces rebrandingu stacji zostanie przeprowadzony w ciągu trzech miesięcy od ich nabycia” - wyjaśnił koncern.

PKN Orlen przypomniał, że obecnie w ramach Grupy Orlen w Niemczech działa łącznie 587 stacji paliwowych. Dodano, że powstanie tej sieci to efekt decyzji niemieckiego urzędu antymonopolowego, który w 2003 r. wydał zgodę na nabycie przez koncern BP udziałów operatora stacji Aral pod warunkiem sprzedaży 4 proc. łącznego udziału stacji BP/Aral w niemieckim rynku detalicznym. 495 stacji paliw, głównie w północnych i zachodnich landach, przejęła wówczas Grupa Orlen.

„W ciągu ostatnich 10 lat koncern zainwestował w Niemczech ponad 300 mln euro, przede wszystkim w modernizację i rozwój sieci stacji paliw” - podkreślił PKN Orlen.

Jak dodano w komunikacie, zgodnie ze strategią Orlen2030 koncern do 2030 r. ma posiadać 3,5 tys. stacji paliw na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowej, przy czym udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży Grupy Orlen ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc. (PAP)