We wtorek po południu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty drożał o 6,58 proc., do 59,1 euro za MWh., a w kontraktach na marzec o 6,48 proc., do 59,65 euro za MWh.

Gaz w kontraktach na luty był rano w środę tańszy o 4,3 proc. i kosztował 57,5 euro za MWh. Kontrakty marcowe były wyceniane po 58,2 euro za MWh, niżej o 3,8 proc. O tyle samo zniżkowały kontrakty na kwiecień, do 59 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh. (PAP)

