Autorzy raportu instytutu WiseEuropa „Gonitwa za czasem. Dobre praktyki wdrażania a KPO” wychodzą z dwóch przesłanek. Po pierwsze, większość krajów Unii Europejskiej jest już mocno zaawansowana, jeśli chodzi o wypłatę pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Część, jak: Chorwacja, Grecja czy Włochy, wnioskuje już wręcz o wypłatę drugiej transzy. Tymczasem Polska z powodu sporu o praworządność z Komisją Europejską załapała już spore opóźnienie, a fundusze będą dostępne najwczesniej w 2026 r. „Jest to problematyczne na wielu płaszczyznach, natomiast w kontekście KPO przyczynia się do ryzyka niewykorzystania przez Polskę środków z tego mechanizmu” - czytamy. A ponieważ czasu będzie mało, eksperci przeanalizowali, jak inni realizują krajowe plany odbudowy, by zebrać doświadczenia, które pozwolą nam szybko i sprawnie wydawać pieniądze , gdy już ruszy finansowanie.