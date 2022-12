Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki pytany w czwartek w Sejmie przez Małgorzatę Wassermann (PiS), jakie działania podjął rząd, żeby chronić i wzmocnić ostatnią Polfę, która została w rękach Skarbu Państwa oraz jakie działania zostały podjęte i jaki jest obecnie stan budowy fabryki w Tarchominie odpowiedział, że Polfa Tarchomin jest w trakcie inwestycji w Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych.

Małecki podkreślił, że będzie to pierwsza fabryka leków onkologicznych w Polsce oraz największa fabryka leków onkologicznych w tej części Europy. "Na warszawskim Tarchominie powstanie zupełnie nowy zakład o powierzchni użytkowej około 12 tys. metrów kwadratowych. W tym budynku będzie pracowało około 150 osób" - powiedział wiceminister aktywów państwowych.

Zaznaczył, że inwestycja jest możliwa dzięki temu, że w grudniu 2019 roku rząd PiS dokapitalizował Polfę Tarchomin kwotą 200 mln zł.

Wskazał również, że w fabryce będą produkowane leki na raka piersi, na białaczkę, czy na szpiczaka mnogiego. Będą też prowadzone badania nad innymi lekami. "Obecnie zespół badań i rozwoju Polfy pracuje nad 35 produktami, w tym 10 produktów ma być w tym miejscu wytwarzanych. Możliwości produkcyjne fabryki leków onkologicznych Polfy Tarchomin to 6 mln fiolek i ampułkostrzykawek rocznie. Kluczowa będzie produkcja leków przeciw nowotworowych. Będą też wytwarzane leki wysokoaktywne wykorzystywane w leczeniu chorób grzybiczych, w reumatologii, w anestezjologii oraz antybiotyki iniekcyjne" - stwierdził Małecki.

Podkreślił, że inwestycja ta jest ważna nie tylko dla Polfy Tarchomin, ale też dla bezpieczeństwa wszystkich Polaków.

Podziękował też pracownikom Polfy Tarchomin za zaangażowanie i wsparcie Polaków w czasie pandemii koronawirusa. Przypomniał, że obecnie Polfa zatrudnia około 900 pracowników, ma 30 linii produkcyjnych, wytwarza ponad 50 produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz zapewnia stały dostęp m.in. do klasycznych insulin. "Polfa jest największym producentem antybiotyków w Polsce. Od 2017 roku uzyskała 76 nowych rejestrów w Polsce i na rynkach zagranicznych" - powiedział Małecki.

Dodał, że w planach jest, aby fabryka leków onkologicznych Polfy Tarchomin ruszyła na przełomie lat 2024/2025. "Pomimo pandemii koronawirusa ten harmonogram jest w miarę trzymany w ryzach. Kosztorys został zaktualizowany po pandemii koronawirusa. Był też wzrost kosztów do poziomu 455 mln zł z planowanych początkowo 400 mln zł" - mówił Małecki.

Małgorzata Wasserman dopytywała również o konkretne terminy realizacji i etapy budowy oraz o to, czy zakończenie jego procesu spowoduje, że państwo polskie będzie całkowicie bezpieczne i niezależne od tego, co się dzieje na rynkach zagranicznych.

Małecki wskazał wówczas, że inwestycja w Polfę Tarchomin to jest tylko fragment sektora medycznego oraz lekowego w Polsce. "Pomimo pandemii covid, pomimo wojny na Ukrainie do 15 sierpnia została ukończona konstrukcja stanu surowego otwartego. Trwają teraz prace budowalne, montaż stolarki okiennej na wszystkich kondygnacjach, wykańczanie wnętrz na wszystkich poziomach, termoizolacja. Następnie roboty izolacyjne. Szczelność budynku chcemy żeby została osiągnięta do końca tego roku. Za rok o tej porze Polfa Tarchomin planuje zgłosić fabrykę leków onkologicznych do odbiorów państwowych" - powiedział Małecki.

Dodał, że do końca pierwszego kwartału 2023 roku mają zostać zakończone zakupy urządzeń produkcyjnych. "Pozostałe zostaną zakończone w 2023 roku i tak jak wspomniałem planowane uruchomienie fabryki to jest przełom 2024/2025" - stwierdził wiceminister aktywów państwowych.

Wskazał również, że na finiszu jest proces uruchomienia ampułkarni. "To jest kolejna ważna linia technologiczna. Ampułkarnia w Polfie Tarchomin pozwoli na dalszy rozwój firmy" - stwierdził Małecki.

Zaznaczył, że koszt tej inwestycji 40 mln zł. "W tej ampułkarni liczymy, że w przyszłym roku już będzie można produkować leki, której trafią do szpitali. Ta ampułkarnia już funkcjonuje, natomiast jesteśmy na etapie produkcji leków w tym testowym okresie" - wyjaśnił Małecki. (PAP)

Autor: Aleksandra Kuźniar

