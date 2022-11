Tylko w 2021 r. MŚP w Europie sprzedały ponad 2,2 mld produktów, czyli ponad 4,2 tys. co minutę. Polskie małe i średnie firmy również mogą pochwalić się dobrymi wynikami – w 2021 r. sprzedały ponad 25 mln produktów (średnio 50 co minutę), w porównaniu z 15 mln w roku poprzednim, osiągając łącznie sprzedaż eksportową o wartości ponad 750 mln euro. Wynik ten przełożył się z kolei na 25% wzrost rok do roku.