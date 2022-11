Leasing to nie tylko aspekty podatkowe czy uproszczone formalności przy zawieraniu umowy, to też bardzo dynamiczny rozwój w świecie cyfrowym. Szczególnie mocno zauważalny od 2020 roku, kiedy to pandemia COIVID-19 oraz lockdown zmusiły wielu przedsiębiorców do przejścia do świata cyfrowego. Dla branży leasingowej otworzyła się szansa na cyfryzację procesów pozwalających na udzielanie leasingu online. Głównymi trudnościami, z którymi dotychczas mierzyła się i mierzy branża są wymogi dotyczące samej formy złożenia podpisu pod umową leasingową. Polskie prawo wymaga, aby umowa leasingu miała formę pisemną. W przypadku pożyczek czy kredytów często wystarczającą formą podpisania dokumentów może być forma elektroniczna, dla której wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie i nie wymaga już złożenia odręcznego podpisu (np. SMS wysyłany przez system bankowości elektronicznej). Choć w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianą w Kodeksie Cywilnym umożliwiającą podpisanie umowy leasingu formą elektroniczną, to część firm leasingowych nie czekając na wynik tych prac, już teraz proponuje swoim klientom możliwość podpisania umowy przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który ma tę samą moc prawną co podpis odręczny.