Oferta Orange dla e-commerce jest bardzo szeroka. Od budowy e-sklepu z możliwością wykorzystania infrastruktury Orange Cloud, aż po jego utrzymanie i promocję w internecie. Pozwala to przedsiębiorcom z branży e-commerce skupić się na realizacji innych celów biznesowych.

Modele integracji z systemami klienta są elastyczne, wszystko można więc dopasować do potrzeb konkretnej firmy.

Rozwiązania e-commerce są budowane w dowolnej skali. Bazują one na otwartym środowisku, a klient ma dostęp do pełnej dokumentacji technicznej.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań e-commerce proces zakupowy dla klientów staje się prostszy i bardziej przyjazny. A to oznacza mniejszy współczynnik porzuceń koszyka i mniej nietrafionych decyzji zakupowych. Skrócenie drogi klienta do produktu wpływa z kolei pozytywnie na liczbę składanych zamówień. W ostatecznym rozrachunku wszystko to przekłada się na większy przychód z e-biznesu.