Jednocześnie tą inwestycją podkreślamy, że bezpieczeństwo i komfort naszych użytkowniczek i użytkowników od zawsze były naszym priorytetem i nie ustajemy w działaniach, aby te aspekty rozwijać. Z uwagą dostosowaliśmy naszą codzienną pracę do wymogów centralnych i lokalnych administracji oraz dokonaliśmy znaczących inwestycji w obszarze bezpieczeństwa, regularnie wprowadzając nowe rozwiązania. Kiedy myślimy o przejazdach w kontekście bezpieczeństwa, to przyświeca nam jedna główna myśl: nawet jedno zgłoszenie napastowania to o jedno za dużo. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych przejazdów, i dążymy do tego, aby każda pasażerka, każdy pasażer, każda kierowczyni i kierowca czuli się bezpiecznie. Nasze działania są podyktowane ideą, że jeśli chcemy zmieniać oblicze miast tak, aby były przyjazne ludziom, to wszyscy musimy być częścią tej zmiany.