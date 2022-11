Nie ma wątpliwości, że najbardziej zajęty kontaktami z klientami banku jest bot zajmujący się kierowaniem połączeń przychodzących na infolinię – zastępuje interaktywne menu głosowe wskazujące, która cyfra w telefonie odpowiada konkretnej czynności. Voicebot wita klienta i prosi o informację, w jakiej sprawie dzwoni, a następnie kieruje go do odpowiedniego konsultanta, udziela odpowiedzi lub pomaga wykonać operację bankową od początku do końca. Przyspiesza to nieco już przestarzałe i denerwujące klientów menu głosowe, które trzeba odsłuchać do końca, aby dowiedzieć się, jak dokonać wyboru. Ten voicebot PKO Banku Polskiego rozmawia na prawie 100 różnych tematów, a rozumie ich 280 i wykonał już 8 mln rozmów. Miesięcznie prowadzi już 500 tys. konwersacji.