Początkowo Instutut Szkoleniowy Lukomades funkcjonował jako studio paznokci, które z czasem przekształciło sie w dobrze prosperującą Klinikę Urody Bonjour w Gliwicach. Dzisiaj Klinika oferuje profesjonalne zabiegi kosmetologiczne oraz pielęgnacyjne. - Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i zwiększaniem kadry, zauważyłam potencjał tkwiący w pracownikach, część z nich posiadała certyfikaty uprawniające do prowadzenia szkoleń. Największym wyzwaniem było pozyskanie funduszy na ich organizację. Uczestnictwo w konferencjach i nowo nabyta wiedza pozwoliły nam sukcesywnie pozyskiwać środki unijne dla nas i naszych klientów - mówi prezes zarządu Alina Grodzicka. Stworzenie innowacyjnych i dodatkowo dofinansowanych programów szkoleniowych zaowocowało dynamicznym rozwojem firmy. To co zadecydowało o sukcesie Insytutu Szkoleniowego Lukomades to profesjonalizm, otwartość na międzynardowe trendy oraz indywidualne podejście do klienta. Rozpoczynając szkolenia dla branży beauty firma odpowiedziała na potrzeby swoich klientów związane z problemami w skutecznym osiąganiu wyników finansowych z wiedzy szkoleniowej. Tak powstał nowy typ organizowanych przez przedsiębiorstwo warsztatów z kompetencji miękich i umiejętności sprzedażowych. - Dzisiaj wygrywają Ci, którzy potrafią słuchać. Jeżeli wiemy jak zadawać pytania i chcemy komuś pomóc to jesteśmy w stanie stworzyć ciekawą ofertę, która pozwoli klientowi skutecznie prowadzć biznes zaznacza założycielka Alina Grodzicka. Na dzień dzisiejszy Instytut Szkoleniowy Lukomades przeszkolił ok. 3500 osób, które dzięki wiedzy i doświadczeniu firmy skorzystały z dofinansowania do szkoleń ze środków europejskich. Ponadto Insytut współpracuje z urzędami pracy w całej Polsce oraz posiada know-how na temat niezbędnych narzędzi wspierających rozwój biznesu.