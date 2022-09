- Czasy są, jakie są - najpierw covid, teraz wojna. Trzeba jednak rozmawiać, po to by definiować ryzyka i robić wszystko, żeby podołać wyzwaniom - wskazał.

- Ważne więc, by te projekty były i abyśmy potrafili je realizować. Po to mamy mechanizmy, o których przed chwilą mówiłem, abyśmy mogli reagować w razie potrzeby i realizować te inwestycje - akcentował Tomasz Żuchowski.

- Mamy ponad 40 mld zł w czynnych umowach, a zostało 1,5 roku, do końca 2023 r., do ich ukończenia. Część z nich nie zakończy się z przyczyn obiektywnych, związanych z pandemią czy wojną w Ukrainie, ale wiele pozostałych powinno się zakończyć. W przeciwieństwie do tego, jak sytuację ocenia branża, jako organ realizujący inwestycje jesteśmy zaniepokojeni tym, czy te inwestycje zakończą się w terminie - mówił Arnold Bresch. - Mamy nadpodaż projektów inwestycyjnych i wiemy, co chcielibyśmy zrobić, ale niestety do tej pory ani KPO, ani projekty z nowej perspektywy, z programu Feniks nie zostały uruchomione - podkreślał.