Ze sprzeciwem biznesu mierzą się także Włochy, gdzie windfall tax wprowadzono w marcu. Obecnie obowiązującą stawką jest tam 25 proc. nadmiarowych zysków firm energetycznych. Rząd szacował wpływy do budżetu z tego tytułu na poziomie od 10 do 11 mld euro. 40 proc. z tej kwoty miało być zapłacone przez firmy do końca czerwca, jednak tysiące podmiotów odmówiło, zaznaczając, że wzrost cen energii również kreował problemy dla ich firm. Mimo ustanowienia dodatkowych dopłat zależnych od terminu zapłaty zaliczki wpływ do budżetu do końca czerwca wyniósł niecały miliard euro i tylko dodatkowy miliard do końca sierpnia.