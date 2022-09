Kwota 10 mln dol. w całości została przekazana na emisję 100 tys. elektronicznych kodów epruf, a każdy kod przyznany ukraińskiemu pacjentowi wart jest 500 zł. Kody są realizowane na terenie całej Polski w każdej aptece na pokrycie kosztów leków zarówno na receptę, jak i bez recepty (OTC). Uczestnik programu może kodem epruf zapłacić np. za medykamenty na cukrzycę, leki kardiologiczne, antybiotyki, leki przeciwgrypowe, syropy dla dzieci, mleka modyfikowane etc. Program Health4Ukraine jest realizowany poprzez system epruf (fintech należący do Pelion), który ma 12-letnie doświadczenie w obsłudze transakcji w aptekach oraz wydał 5 mln kart epruf oraz przeprowadził 33 mln transakcji. Jest transparenty i trafia bezpośrednio do ukraińskiego pacjenta w Polsce. Direct Relief jest jedną z największych amerykańskich organizacji humanitarnych z ponad 70-letnim doświadczeniem realizowania programów na świecie. W trwającym obecnie kryzysie humanitarnym w Ukrainie jest największym dostawcą NGO pomocy medycznej, dostarczył bezpośrednio do Ukrainy ponad 900 t leków, docierając do przeszło 150 szpitali i klinik.