Obecnie w Polsce działa ponad 300 firm z Kraju Kwitnącej Wiśni, z czego ok. 100 w branży wytwórczej. Utworzyły one ok. 40 tys. miejsc pracy, tym samym Japonia plasuje się na 8. miejscu w rankingu „pracodawców z państw trzecich”. W planach są kolejne przedsięwzięcia. Popandemiczne zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, ale też konieczność dekarbonizacji gospodarki, sprawiły, że wzajemna współpraca się zacieśnia. W japońskim miksie energetycznym, podobnie jak w Polsce, jest duża przewaga paliw kopalnych. W 2020 r. ok. 67 proc. energii w Japonii pochodziło z paliw kopalnych, pozostałe 23 proc. - z odnawialnych źródeł energii. Wymiana doświadczeń wydaje się zatem korzystna dla obu stron.