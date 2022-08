Konflikt zbrojny, który doprowadził do rosnących cen nawozów, energii, ale też produktów spożywczych, i przyczynił się do pogorszenia warunków makroekonomicznych na całym świecie, przybliżył widmo kryzysu żywnościowego. Zaatakowanie ukraińskiej infrastruktury transportowej, blokada portów na Morzu Czarnym, niszczenie upraw oraz magazynów z żywnością i maszyn rolniczych przez rosyjskie wojsko wpływa bowiem na zdolności produkcyjne i eksportowe. A wszystko w sytuacji, gdy branża spożywcza zaczęła podnosić się po kryzysie związanym z pandemią, podczas którego transport żywności również był utrudniony. Wymagane było udrażnianie zamkniętych granic oraz organizowanie zielonych korytarzy na rzecz transportów zarówno towarów rolnych, jak i żywych zwierząt. Dodatkowo zmniejszanie się dochodów gospodarstw domowych (widoczne już w efekcie pandemicznych lockdownów) również zachwiało poczuciem bezpieczeństwa, jeśli chodzi o dostęp do żywności.