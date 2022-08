Debata będzie przede wszystkim okazją do wymiany myśli na temat wartości we współczesnej polityce europejskiej. Paneliści: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Legutko, filozof i poseł do Parlamentu Europejskiego, zastanowią się, czy polityka „podporządkowana wartościom” to naiwność, czy konieczność w sytuacjach granicznych, a także porozmawiają o relacjach pomiędzy polityką realną a machiawelizmem, zakładającym, że „cel uświęca środki”. Będzie też mowa o tym, jak pogodzić wierność wartościom ze skutecznością, i o etyce w polityce.