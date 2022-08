Organizatorzy forum podkreślają, że młodzi ludzie niejednokrotnie udowodnili, iż potrafią osiągać własne cele, a także budować mosty i łączyć ludzi w celu kształtowania lepszej przyszłości, dlatego trzeba włączać ich do rozmowy o budowaniu lepszej przyszłości, przede wszystkim bardziej ekologicznej , i cyfrowej. Instytut Studiów Wschodnich, który jest organizatorem FE, zwraca też uwagę, że 30 lat temu żelazna kurtyna upadła, łącząc Wschód i Zachód, wartości takie jak demokracja, wolność jednostki, integracja i dążenie do pokoju wygrały z ustrojem narzucanym przez Związek Radziecki. Rok 1989 nie tylko otworzył młodym ludziom drzwi do lepszego świata, lecz także umożliwił jego kształtowanie. Mimo upływu trzech dekad wciąż należy walczyć o europejską integrację opartą na poszanowaniu suwerenności poszczególnych narodów. Wybuch pełnoskalowej wojny tuż za wschodnią granicą Unii Europejskiej tylko zintensyfikował tę potrzebę.