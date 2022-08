„Europa dzieli się w naturalny sposób na dwie części: Wschód i Zachód. Obie są diametralnie od siebie różne. A pomiędzy tymi dwiema częściami znajduje się Europa Środkowa” - pisał jeden z czołowych środkowoeuropejskich myślicieli, prof. Jenő Szűcs. Region z jednej strony podąża za Zachodem, z drugiej zaś musi uwzględniać to, co dzieje się na Wschodzie. Jak podkreślają organizatorzy FE, to, iż krzyżują się w nim te dwie kultury , w zdecydowanym stopniu decyduje o jego specyfice. Duch środkowoeuropejski szczególnie widoczny jest w kulturze, która stanowi istotną część tożsamości mieszkańców regionu. Na przestrzeni wieków Europa Środkowa stała się swoistym tyglem wielu narodów, języków i religii, a tak skomplikowana mieszanka wymagała ciągłej potrzeby szukania porozumienia. Realizacja wspólnych interesów zbudowała głębokie zaufanie, zakorzenione we wspólnych doświadczeniach. Tożsamość środkowoeuropejska została utracona wraz z początkiem I wojny światowej. Region został podzielony, a jego narody niejednokrotnie stawały się oponentami.