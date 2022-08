Wrzesień to czas spotkania miłośników biegania w Piwnicznej Zdroju. W tym roku festiwal, który potrwa trzy dni, rusza 9 września. Spodziewany jest przyjazd kilku tysięcy sportowców amatorów i osób im towarzyszących. Centrum wydarzeń będzie Miasteczko Biegowe na Nakle nad Popradem, ale wiele będzie się działo też w Nowym i Starym Sączu oraz Rytrze.

Co czeka na uczestników. Prawie 30 dystansów, w tym ten najsłynniejszy, kultowy już TAURON Bieg 7 Dolin o długości 100 km i dwa pozostałe biegi z cyklu 7 Dolin, Koral Maraton, półmaraton i bieg na 15 km, ale także niezwykle szybka i sprzyjająca nowym rekordom życiowym Sądecka Dycha po Rekord. Będą też biegi dziecięce i rodzinne, Bieg Przebierańców, Bieg Kobiet czy Bieg

w krawacie.

Atrakcje czekają jednak nie tylko na sportowców amatorów. Organizatorzy zaplanowali również aktywności dla wyczynowców - jak na przykład wyzwanie Iron Run, czyli wielobojowa rywalizacja tocząca się przez trzy dni na różnych dystansach, w których do pokonania jest prawie 140 km.

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe i rzeczowe. Ich łączna wartość to ponad 500 tys. zł, a do wylosowania wśród uczestników imprezy jest ufundowany przez sponsora Koral Maratonu samochód osobowy.

Organizatorzy podkreślają, że 13. Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju to jednak nie tylko zmagania sportowe. To również okazja do spotkania z pasjonatami kultury ludowej, gdyż imprezą towarzyszącą jest Festiwal Lachów i Górali, podczas którego na scenie wystąpią zespoły artystyczne prezentujące kulturę Karpat z kilku krajów. Podczas imprezy odbędzie się również Salon Przemysłu Turystycznego, czyli konferencja mająca na celu integrację środowisk samorządowych, biznesowych i naukowych w kontekście wypracowania nowych rozwiązań dla branży turystycznej – tak potrzebnych w popandemicznej rzeczywistości.

Ponieważ Festiwal Biegowy to impreza dla całych rodzin, organizatorzy postanowili zadbać także o najmłodszych. Specjalnie dla nich organizują Strefę Dzieci, a w niej m.in. kącik czytelniczy, kącik węgierski oraz strefy z grami planszowych i z malowaniem.

Nie zabraknie także stoisk gastronomicznych i degustacji lokalnych potraw. Tradycyjnie będzie również rozbudowane expo z najnowszą ofertą producentów odzieży, butów i akcesoriów dla aktywnych oraz zdrowej żywności czy suplementów.

