Chodzi też o tematykę. Organizatorzy zwracają uwagę, że cel podboju kosmosu uległ zmianie. Już nie chodzi tylko o to, kto będzie pierwszy na jakiejś planecie. Zimnowojenna dynamika kosmicznych misji zmieniła swój charakter, idąc w kierunku międzynarodowej współpracy. Przestrzeń kosmiczna jest bowiem w istocie wciąż niezbadana, a przez to otwiera zupełnie nowe możliwości. Do wyścigu o pozycję lidera włączyły się Chiny , które przymierzają się do założenia stałej bazy na Księżycu.