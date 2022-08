Najnowsze XXXI Forum Ekonomiczne odbędzie się pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Jak zaznaczają organizatorzy, o ile ostatnie dwa lata były wymagającym czasem mierzenia się z gospodarczymi i społecznymi skutkami pandemii COVID-19, tak dzisiaj na pierwszy plan wysuwa się niespokojna sytuacja we wschodniej części Europy. Tworzy nowy światowy układ sił, co może mieć znaczenie dla całego kontynentu. To determinuje stawianie pytań nie tylko o znaczenie wojny w Ukrainie, lecz także zmusza światowych decydentów do zastanowienia się nad kwestią bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze militarnym, jak i energetycznym. Z kolei ciągle rosnąca liczba uchodźców przybyłych do Unii Europejskiej z Ukrainy skłania do poważnej debaty nad długotrwałą i skuteczną pomocą oraz nad koniecznością ujednolicenia polityki migracyjnej.